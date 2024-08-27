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27 серпня 2024, 12:00

Що буде із золотом, якщо настане нова пандемія

Золото завжди було і залишається одним з найнадійніших активів, що привертає увагу інвесторів у періоди економічної нестабільності. Цей дорогоцінний метал століттями зберігав свою цінність, слугуючи захистом від інфляції, економічних криз та політичної нестабільності.

Сьогодні, коли світ ще не до кінця оговтався від наслідків пандемії COVID-19, експерти все частіше обговорюють можливість нових глобальних епідемій. Виникає логічне питання: як поведеться золото у разі нової пандемії?

Як золото реагувало на пандемію коронавірусу

Щоб зрозуміти, чого чекати від золота у майбутньому, варто звернутися до недавнього минулого і проаналізувати, як воно поводилося під час пандемії COVID-19. На початку 2020 року, коли коронавірус став поширюватися по всьому світу, інвестори почали активно скуповувати золото, прагнучи захистити свої капітали від невизначеності та падіння ринків.

У березні 2020 року, коли світові фондові ринки пережили різкий обвал, ціна на золото також тимчасово знизилася, що було викликано необхідністю ліквідації позицій покриття маржинальних вимог. Однак цей спад був короткостроковим.

З квітня 2020 року золото почало стійко зростати в ціні, досягнувши історичного максимуму в серпні того ж року, коли його вартість перевищила позначку 2 000 доларів за унцію.

Причини цього підйому полягали в масовому стимулюванні економік, зниженні процентних ставок центральними банками та підвищеній інфляції, які підігрівали попит на активи-притулки. Інвестори шукали захист від знецінення валют та можливого погіршення економічної ситуації, що зробило золото вкрай привабливим.

Золото та ринкова паніка

Золото історично є активом, який інвестори обирають у періоди ринкової паніки. Коли виникає невизначеність, чи то фінансові кризи, геополітичні конфлікти чи глобальні пандемії, золото стає «тихою гаванню» для тих, хто шукає способів зберегти свої капітали.

Цікаво відзначити, що в період паніки на ринку спостерігається кореляція між ціною на золото та індексом волатильності VIX, який часто називають «індексом страху». Коли VIX зростає, вказуючи на посилення ринкової нестабільності, ціна на золото також зазвичай підвищується. Це пов'язано з тим, що інвестори прагнуть уникнути ризиків і знайти більш безпечні альтернативи для своїх вкладень.

Чому зараз зростає ціна на золото

Зараз золото знову знаходиться у висхідному тренді, і на це є кілька причин. По-перше, значне збільшення попиту на фізичне золото з боку Сходу, таких як Китай та Індія, які накопичують запаси золота. Цей попит чинить значний тиск на ціну золота, штовхаючи її вгору.

Крім того, спостерігається зростання грошової маси M2 з жовтня 2023 року, що є частиною так званого прихованого кількісного пом'якшення з боку Федерального резерву. Це пом'якшення збільшує ліквідність у фінансовій системі, що, своєю чергою, сприяє зростанню цін на золото. В умовах ослаблення грошової політики, навіть незважаючи на офіційні заяви про «яструбиний» підхід, золото продовжує оновлювати свої історичні максимуми.

Ці аспекти пояснюють, чому золото залишається привабливим активом для інвесторів, особливо в умовах економічної невизначеності та м'якої грошової політики.

Що буде із золотом у разі нової пандемії

Тепер, коли ми розуміємо, як золото поводилося в минулому і які фактори впливають на його ціну, можна зробити деякі прогнози на майбутнє. Якщо 2025 року справді станеться нова пандемія, золото, швидше за все, знову підтвердить свій статус захисного активу. В умовах економічної невизначеності, посилення інфляційних очікувань та зниження довіри до традиційних фінансових інститутів попит на золото зростатиме.

Дії центральних банків, спрямовані на підтримку економік, такі як кількісне пом'якшення та зниження відсоткових ставок, сприятимуть подальшому зростанню цін на золото. Інвестори шукатимуть захист від знецінення валют та волатильності ринків, що зробить золото одним із найпривабливіших активів.

Висновок

Золото традиційно зберігає свою цінність у нестабільні часи. У разі нової пандемії у 2025 році вона знову може стати надійним активом, який зростатиме в ціні.

Інвестори, які прагнуть захистити свої капітали, звертатимуть увагу на дорогоцінний метал через його стабільність та незалежність від інших ринків. Таким чином, золото залишиться важливим елементом інвестиційного портфеля за умов глобальної невизначеності.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+30
bonv
bonv
27 серпня 2024, 12:24
#
Коли немає що їсти і золото не допоможе. Як і коли людина при смерті.
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
27 серпня 2024, 13:13
#
Не ЯКЩО наступить, а КОЛИ наступить.
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