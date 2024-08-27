З січня по червень в Україну було імпортовано 167,6 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на третину більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Про це повідомляє Укравтопром.
27 серпня 2024, 9:01
За пів року в Україну ввезли легкових авто майже на $2,3 млрд. Топ-10 країн постачальників
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Митна вартість
Загальна митна вартість цих авто становила $2,290 млрд, що на 40% більше, ніж торік. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено 33 тис. авто.Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Японія.
Читайте: З початку року на купівлю нових авто українці витратили понад 67,4 млрд грн — Укравтопром
Топ-10 країн постачальників легкових авто
- Німеччина — 33074 од.;
- США — 27649 од.;
- Японія — 18099 од.;
- Китай — 17715 од.;
- Корея — 8703 од.;
- Франція — 8284 од.;
- Словаччина — 7814 од.;
- Мексика — 7767 од.;
- Велика Британія — 6978 од.;
- Чехія — 6825 од.
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Джерело: Мінфін
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