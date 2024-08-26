З початку року на купівлю нових авто українці витратили понад 67,4 млрд грн — Укравтопром

З початку року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 67,4 млрд грн. Це на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

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Яким авто віддають перевагу

Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок.

Найбільше грошей отримали дилери автомобілів марки Toyota — 10,4 млрд грн.

За новенькі BMW українці сплатили понад 8,6 млрд грн і це другий результат.

На третьому місці VW — понад 4,9 млрд грн.

Mercedes-Benz зібрав близько 4,9 млрд грн — четверте місце.

Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Renault, в кишені цієї французької марки 3,6 млрд грн.

У топ-10 марок, на нові авто яких не скупились українці в цьому році, також потрапили: Lexus, Audi, Land Rover, Skoda, Porcshe.