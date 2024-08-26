Приплив коштів в криптофонди зріс до $533 млн

У період із 19 по 24 серпня 2024 року приплив капіталу в криптофонди зріс до відмітки в $533 млн, обсяг торгів склав $9 млрд. Про це йдеться в щотижневому звіті CoinShares, пише incrypted.

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Що відомо

Експерти зазначили, що це стало найбільшим припливом за останні п’ять тижнів.

Вони також пояснили, що різке зростання можна обумовити висловлюваннями глави Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла. Він припустив, що перше зниження відсоткової ставки може відбутися у вересні 2024 року.

Зазначимо, вже третій тиждень поспіль інвестиційні продукти на базі цифрових активів демонструють позитивну динаміку.

Що стосується розподілу даних за активами, то в черговий раз лідером за припливом стали продукти на базі біткоїна — $543 млн. У Ethereum-фондах відтік на суму $35,7 млн. Решту продуктів отримали приплив коштів.

У регіональному розрізі ситуація наступна: США, Гонконг, Швейцарія, Бразилія, Канада, Австралія отримали приплив капіталу, Німеччина і Швеція — відтік.