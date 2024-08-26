Україна зацікавлена збільшити товарообіг з Індією у 3-5 разів — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що він зацікавлений збільшити товарообіг з Індією у 3−5 разів від існуючого. Про це він заявив у інтерв'ю індійським ЗМІ, відповідаючи на питання, чи обговорював він з індійською стороною питання про участь Індії у процесі відновлення України, передає Укрінформ.

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«Наші економісти і економічні команди будуть проговорювати відповідний напрямок. Я дуже зацікавлений у 3, у 5 разів збільшити товарообіг. Це не так багато, якщо чесно. Це — повернутися до наших кращих часів. Ось чого хочеться. Ми хочемо і можемо це зробити. Ми будемо відкриті у всіх напрямках. Де індійська сторона буде за — ми кожен з напрямків збільшимо і не будемо нічого блокувати. Це я гарантую», — поінформував він.

Про що говорили з Моді

Відповідаючи на питання, глава української держави зазначив, що він обговорював із головою уряду Індії Нарендрою Моді загалом питання технологій.

«І я хотів бути повністю чітким і зрозумілим для Прем'єр-міністра у тому, що ми відкриті до великих угод, якщо на те буде готовність Індії. Ми готові — обмінюватися технологіями, купляти, виробляти, відкривати представництва індійських компаній тут або наших компаній у Індії. Ми готові до цього діалогу, до цієї роботи», — запевнив Президент.

Відповідаючи на питання щодо ймовірності візиту до Індії, Зеленський сказав, що коли сторони починають будувати стратегічне партнерство, діалог, то дуже важливо не гаяти час і не робити великі паузи.

«Тому я думаю, що було б добре зустрітися знову. Якщо наша зустріч буде в Індії — я буду радий. І я думаю, що буде важливо побачити ваших людей, бо країну можна зрозуміти, якщо зрозумієш її людей. Потрібно знайти ключ до цієї країни. І для цього дуже важливо побачити ваших людей. Мені дуже потрібно, щоб ваша країна була на нашому боці, а не балансувала між нами та рф. Може, ваша країна може перетворитися на ключовий аспект у цьому дипломатичному впливі», — заявив глава української держави.

Він запевнив, що буде радий приїхати до Індії, коли тамтешній уряд і Прем'єр-міністр будуть готові його побачити.

За його словами, іншим питанням, яке впливає на імовірність його візиту до Індії, є те, що він має стабілізувати деякі аспекти в Україні.