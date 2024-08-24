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24 серпня 2024, 12:16

США запровадили санкції проти 400 осіб та компаній з росії та інших країн

США запровадили обмежувальні заходи проти приблизно 400 фізичних і юридичних осіб у зв'язку з продовженням росією війни проти України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

США запровадили обмежувальні заходи проти приблизно 400 фізичних і юридичних осіб у зв'язку з продовженням росією війни проти України.
Фото: freepik.com

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Зазначається, що санкції запроваджені на осіб та компанії, як у рф, так і за її межами, зокрема в Азії, Європі й на Близькому Сході, чиї продукти й послуги дають росії змогу підтримувати свої військові зусилля й обходити санкції.

Зокрема, санкції націлені на численні транснаціональні мережі, які залучені в отриманні боєприпасів і товарів військового призначення для росії. Крім того, заходи стосуватимуться організаторів постачань у рф деяких видів електроніки та обладнання.

Крім того, санкції зачіпають деякі російські компанії, що надають IT-технології російському фінансовому сектору.

Хто потрапив під санкції

За словами глави Офісу президента України Андрія Єрмака під санкції потрапили:

  • ТОВ «Екропромстрой», дочірня компанія «Новатек», якій передано 40% ТОВ «Арктик СПГ-2»;
  • ТОВ «Межрегионстрой», яка будує об'єкти для проекту «Восток Ойл» від «Роснефть»;
  • ПАТ «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЕК), відповідальна за проект «СПГ Якутия».

Санкції також накладаються на найбільших експортерів вугілля з росії, таких як «СДС Уголь», «УК Мечел-Майнинг», АТ «Стройсервис», та дві дочірні компанії «Росатома».

До санкційних списків внесено російські інститути військових розробок, виробників безпілотних літальних апаратів та електроніки, а також компанії, які обслуговують потреби російського ВПК, разом із їхніми власниками та менеджментом.

Під санкції потрапляють численні посередники з ОАЕ, Гонконгу, Туреччини, Казахстану, Киргизстану та Китаю, які здійснювали поставки мікроелектроніки в росію в обхід санкцій. Деякі з цих компаній постачали товари на мільйони доларів.

Крім того, санкції поширюються на мережі суб'єктів, залучених до забезпечення російського ВПК, включаючи учасників схеми постачання західними компонентами для виробника винищувачів «Су».

США також посилюють контроль за експортом до росії та Білорусі та обмежують доступ компаній цих країн до програмного забезпечення для верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК).

До списку компаній, які підпадають під суворі вимоги ліцензування експорту, додано 131 компанію з росії, Китаю, Ірану, Туреччини, ОАЕ, Казахстану та інших країн, підозрюваних у порушенні санкцій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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