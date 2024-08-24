НБУ за тиждень збільшив продаж валюти на міжбанку на $105 мільйонів

Національний банк протягом тижня, з 19 по 23 серпня, не купував на міжбанківському валютному ринку валюту і продав $624,49 млн проти $518,60 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ .

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Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $105,89 млн.

З початку року НБУ на міжбанку: