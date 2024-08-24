Напередодні Дня Незалежності України Міністерство оборони США оголосило про додаткову військову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
24 серпня 2024, 9:28
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $125 мільйонів
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Зазначається, що новий пакет допомоги, орієнтовна вартість якого становить $125 млн, надасть Україні можливості для задоволення найбільш насущних потреб країни, включаючи: можливості протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкову зброю.
Що входить до нового пакета допомоги
- обладнання та боєприпаси для боротьби з безпілотниками (БПЛА);
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
- ракети з трубчастими пусковими установками, оптичним стеженням та провідним наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- високомобільні багатоцільові колісні машини швидкої допомоги (HMMWV);
- боєприпаси для стрілецької зброї;
- медичне обладнання;
- обладнання та боєприпаси для підриву;
- запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.
Зазначається, що даний пакет допомоги надано в рамках повноважень президента США щодо вилучення озброєння з американських складів. Це означає, що допомога в Україну прийде набагато швидше, ніж зазвичай.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 2