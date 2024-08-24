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24 серпня 2024, 9:28

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $125 мільйонів

Напередодні Дня Незалежності України Міністерство оборони США оголосило про додаткову військову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Напередодні Дня Незалежності України Міністерство оборони США оголосило про додаткову військову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Зазначається, що новий пакет допомоги, орієнтовна вартість якого становить $125 млн, надасть Україні можливості для задоволення найбільш насущних потреб країни, включаючи: можливості протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкову зброю.

Що входить до нового пакета допомоги

  • обладнання та боєприпаси для боротьби з безпілотниками (БПЛА);
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • ракети з трубчастими пусковими установками, оптичним стеженням та провідним наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • високомобільні багатоцільові колісні машини швидкої допомоги (HMMWV);
  • боєприпаси для стрілецької зброї;
  • медичне обладнання;
  • обладнання та боєприпаси для підриву;
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

Зазначається, що даний пакет допомоги надано в рамках повноважень президента США щодо вилучення озброєння з американських складів. Це означає, що допомога в Україну прийде набагато швидше, ніж зазвичай.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
godvinik
godvinik
24 серпня 2024, 11:43
#
Жиденько.
+
0
eurousa
eurousa
24 серпня 2024, 11:50
#
А кричали про 60 лярдів
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