США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $125 мільйонів

Напередодні Дня Незалежності України Міністерство оборони США оголосило про додаткову військову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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Зазначається, що новий пакет допомоги, орієнтовна вартість якого становить $125 млн, надасть Україні можливості для задоволення найбільш насущних потреб країни, включаючи: можливості протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкову зброю.

Що входить до нового пакета допомоги

обладнання та боєприпаси для боротьби з безпілотниками (БПЛА);

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

ракети з трубчастими пусковими установками, оптичним стеженням та провідним наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

високомобільні багатоцільові колісні машини швидкої допомоги (HMMWV);

боєприпаси для стрілецької зброї;

медичне обладнання;

обладнання та боєприпаси для підриву;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

Зазначається, що даний пакет допомоги надано в рамках повноважень президента США щодо вилучення озброєння з американських складів. Це означає, що допомога в Україну прийде набагато швидше, ніж зазвичай.