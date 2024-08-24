Редакція сайту «Мінфін» вітає вас зі святом Незалежності!
24 серпня 2024, 8:24
Вітаємо з Днем Незалежності України!
Бажаємо нашій країні процвітання, миру та світлого майбутнього. Нехай у кожному серці палає гордість за нашу Батьківщину, а наша сила та єдність ведуть до нових перемог.
Пам'ятаймо про тих, хто віддає свої сили заради нашого спокою і свободи. Разом ми здатні подолати будь-які виклики та досягти висот.
Слава Україні!
Джерело: Мінфін
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