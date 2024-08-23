Знижки на страхування до Дня Незалежності України

День Незалежності України — символ нашої свободи, єдності та незламності духу. Ми святкуємо не лише історичний момент, а й силу нашого народу, який у надважкі часи залишається відданим своїм ідеалам та прагне до кращого майбутнього.
23 серпня 2024, 16:35
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Джерело: Мінфін
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