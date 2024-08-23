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23 серпня 2024, 12:34

Єврокомісія вивчає рішення Угорщини про припинення допомоги частині українським біженцям

Європейська комісія аналізує постанову уряду Угорщини про припинення соціальних виплат тим українським біженцям, які прибули з районів, не охоплених війною. Про це на брифінгу повідомила речниця ЄК Аніта Гіппер, передає Укрінформ.

Європейська комісія аналізує постанову уряду Угорщини про припинення соціальних виплат тим українським біженцям, які прибули з районів, не охоплених війною.
Фото: pixabay.com

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«Нам відомо про цю постанову, і ми розглядаємо її. Але дозвольте мені ще раз повторити позицію ЄС, яка полягає в тому, що ЄС єдиний у забезпеченні захисту всім, хто рятується від путінських бомб. Це те, що ми робили й продовжуємо робити для українського народу, і будемо забезпечувати його захист стільки, скільки буде потрібно», — заявила Гіппер.

За її словами, тимчасовий захист, який ЄС надає українським біженцям, передбачає доступ до прав у ЄС та всіх його країнах-членах, включаючи право на проживання, доступ до ринку праці, житла, соціального забезпечення, медичної та іншої допомоги.

«Цей документ щойно набув чинності, і нам треба буде для з'ясування деталей і наслідків зв'язатися з угорською владою», — додала Гіппер.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 20 серпня в Угорщині припинили надання підтримки деяким українським біженцям після того, як угорський уряд у своєму літньому указі вніс зміни у систему допомоги.

Відтепер державну допомогу в Угорщині можна отримати лише з окремих регіонів України. У постанові уряд ввів нове поняття, так звана зона бойових дій, яка охоплює «адміністративні одиниці України, які безпосередньо постраждали від бойових дій». Таким чином, біженці із заходу України та Закарпаття будуть виключені з угорської державної системи біженців.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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+15
Rubi0
Rubi0
23 серпня 2024, 12:58
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Давно пора из всех выгнать обратно, оставить и прибил только тез кто действительно с прифронтовых областей. Бо сам термин «беженцы с западной Украины» это смешно. Пусть сидят платят налоги в своей стране.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 серпня 2024, 14:19
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Чтобы платить налоги — надо,
как минимум, работать…
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0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
23 серпня 2024, 15:33
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Там такие беженцы, что даже украинского не знают.
Я уже молчу об регионе с которого они бегут, туда пара ракет прилетела за все время войны.
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
23 серпня 2024, 15:44
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Угорщину требв вигнати з Євросоюзу, а Україну взяти на їх місце. Угорщина любить Рашу от нехай з ними і спілкуються. Щури.
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