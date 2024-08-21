Угорщина припинила фінансування для частини українських біженців

З 20 серпня в Угорщині припинили надання підтримки деяким українським біженцям після того, як угорський уряд у своєму літньому указі вніс зміни у систему допомоги. Про це повідомляє місцеве видання Telex.

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Дві поправки

Указ був опублікований в Magyar Közlöny наприкінці червня, який містив дві важливі поправки:

Відтепер державну допомогу в Угорщині можна отримати лише з окремих регіонів України. У постанові уряд ввів нове поняття, так звана зона бойових дій, яка охоплює «адміністративні одиниці України, які безпосередньо постраждали від бойових дій». Таким чином, біженці із заходу України та Закарпаття будуть виключені з угорської державної системи біженців.

З 21 серпня всі угорські гуманітарні агенції, крім Мальтійської благодійної служби, будуть виключені з чинної системи, а державна підтримка надаватиметься лише через них.

Зазначається, що у зв’язку зі змінами багато закарпатців, зокрема ромів з подвійним громадянством України та Угорщини, можуть виселити з притулків.

Згідно з повідомленням, 20 серпня в місті Ерчі 110 закарпатських ромів були змушені покинути будівлю житлового комплексу цукрового заводу, де вони проживали протягом двох років. В місті Ерд 52 закарпатських біженців спіткала така ж доля, і в такій же ситуації перебувають інші біженці з України по всій країні.

За інформацією видання, зміни виглядають як захід економії бюджетних коштів і в основному негативно впливають на ромів Закарпаття.

Оскільки у багатьох закарпатців є подвійне громадянство, вони не повинні будуть покидати Угорщину, але отримувати допомогу не зможуть.

Невідомо, скільки людей опинилося на вулиці. Угорський Гельсінський комітет не отримав жодної інформації про те, скільки людей продовжує отримувати підтримку та скільки людей її втрачає.

У своїй заяві Комітет звернувся з проханням дозволити тим матерям, які звернулися за правовим захистом, залишитися у своєму помешканні з дітьми принаймні до рішення суду.