Китай поскаржився до СОТ через мита на електромобілі

Уряд Китаю подав скаргу до Світової організації торгівлі щодо мит Європейського Союзу на електромобілі, виготовлені в Китаї. Про це пише AP.

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Міністерство торгівлі Китаю заявило, що скарга має «захистити права розвитку та інтереси індустрії електромобілів і співпрацю в глобальній зеленій трансформації», а тарифи ЄС порушують правила СОТ.

Раніше ЄС запровадив тимчасові тарифи до 37,6% на електромобілі, виготовлені в Китаї, заявивши, що вони несправедливо отримують вигоду від державних субсидій. Китай заявляє, що його підтримка електромобілів відповідає правилам СОТ.

У обох сторін є час до початку листопада, щоб спробувати вирішити свої розбіжності, після чого тимчасові тарифи стануть офіційними.

Єврокомісія застосовуватиме мита для китайських електрокарів BYD у розмірі 17,4%, для Geely — 19,9%, для SAIC — 37,6%.

Продукція інших виробників електромобілів, які сприяли розслідуванню, але не надали необхідних зразків, обкладатиметься середнім митом 20,8%.

Розмір мита для продукції інших китайських компаній, які відмовилися від співробітництва в ході розслідування, становитиме 37,6%.

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