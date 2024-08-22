Офіційний курс НБУ: Гривня продовжує рекордно падати щодо євро

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

НБУ встановив на 23 серпня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2881 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.

Регулятор на 23 серпня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 45,98 грн. Європейська валюта подорожчала на 9 копійок. Це новий історичний рекорд, попередній було зафіксовано 22 серпня, коли курс гривні опустився до 45,89 грн за євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.