Національний банк України знизив курс гривні до нового історичного мінімуму щодо євро.
22 серпня 2024, 16:36
Офіційний курс НБУ: Гривня продовжує рекордно падати щодо євро
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Валютний ринок
НБУ встановив на 23 серпня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2881 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.
Регулятор на 23 серпня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 45,98 грн. Європейська валюта подорожчала на 9 копійок. Це новий історичний рекорд, попередній було зафіксовано 22 серпня, коли курс гривні опустився до 45,89 грн за євро.
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Джерело: Мінфін
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