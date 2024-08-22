В росії зафіксували найбільше за 11 років зростання боргів по зарплаті

У липні 2024 року сума не виплачених заробітних плат працівникам в росії стала більшою на $1,09 млн (100,5 млн рублів). Про це повідомляє The Moscow Times.

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Зростання зарплатних боргів

Протягом липня 2024 року сума не виплачених заробітних плат росіянам стала більшою на $1,09 млн (100,5 млн руб), а загальний розмір зарплатної заборгованості сягнув $4,66 млн (427,4 млн руб).

Зазначається, що у відсотковому співвідношенні сума боргів роботодавців перед працівниками збільшилась на 30,7% за місяць. Цей показник став рекордним із січня 2013 року, коли зарплатні борги підскочили на 47,4%.

Однак у грошовому еквіваленті борги роботодавців перед працівниками залишаються низькими за історичними мірками, адже, наприклад, на кінець 2019 року ця сума складала $23 млн (2,1 млрд руб), а на кінець 2020-го — $17 млн (1,6 млрд руб).

З проблемами зіткнувся насамперед російський бізнес, адже борги, що виникли через відсутність в організацій власних коштів за місяць зросли на 38%, до $4,42 млн (405,9 млн руб).

Близько $230 тис. (21 млн руб) боргів накопичили регіони перед бюджетниками. У річному вираженні ця сума зросла у 22 рази.

Понад половина боргів із зарплати тягнуться роками. Так, 22,4% заборгованості виникли у 2023 році, а 32,6% — у 2022 році або раніше. На борги поточного року припадає 45% загальної заборгованості або $2,1 млн (192,5 млн руб).