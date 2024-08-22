Фонд держмайна завершив створення першого держоператора сільгоспземель

Фонд державного майна України завершив процес корпоратизації ДП «Фонд аграрних інвестицій», створивши на його основі ТОВ « Державний земельний банк ». Про це повідомляє пресслужба Держмайна.

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Деталі

Це перший державний оператор земель сільськогосподарського призначення. Новостворене товариство на 100% належить державі. Це необхідний фінальний етап у реалізації проєкту «Земельний банк» перед офіційним запуском перших онлайн-аукціонів з оренди державних земель.

«Ми пройшли значний шлях з реформування ринку державних земель. Від нормативно-правових змін і створення першого оператора „Земельного банку“ до перереєстрації першого пулу земель і корпоратизації підприємства», — розповів голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

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«Механізм користування земельними ділянками кардинально змінюється. Замість 1% від нормативно-грошової оцінки за постійне користування, тепер орендна ставка складе 12%. Це збільшить надходження до бюджету щонайменше у 12 разів», — зазначив керівник ТОВ «Державний земельний банк» Ярослав Ярославський підкреслив економічні переваги.

Нагадаємо

27 липня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, який запускає прозору оренду державних с/г земель через онлайн-аукціони. Цей документ дозволить Фонду держмайна створити Земельний банк.

«‎Головна мета — побороти корупцію на державних сільгоспземлях. Щорічно недобросовісні менеджери державних агропідприємств здавали бізнесу державні землі в оренду за сірими схемами. У їхні кишені потрапляли десятки мільйонів доларів кешу, а державі — збитки», — заявив голова ФДМУ Рустем Умєров.