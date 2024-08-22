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22 серпня 2024, 15:58

Фонд держмайна завершив створення першого держоператора сільгоспземель

Фонд державного майна України завершив процес корпоратизації ДП «Фонд аграрних інвестицій», створивши на його основі ТОВ «Державний земельний банк». Про це повідомляє пресслужба Держмайна.

Фонд державного майна України завершив процес корпоратизації ДП «Фонд аграрних інвестицій», створивши на його основі ТОВ «Державний земельний банк».

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Деталі

Це перший державний оператор земель сільськогосподарського призначення. Новостворене товариство на 100% належить державі. Це необхідний фінальний етап у реалізації проєкту «Земельний банк» перед офіційним запуском перших онлайн-аукціонів з оренди державних земель.

«Ми пройшли значний шлях з реформування ринку державних земель. Від нормативно-правових змін і створення першого оператора „Земельного банку“ до перереєстрації першого пулу земель і корпоратизації підприємства», — розповів голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

Читайте: Фонд держмайна презентував проєкт «Земельний банк»

«Механізм користування земельними ділянками кардинально змінюється. Замість 1% від нормативно-грошової оцінки за постійне користування, тепер орендна ставка складе 12%. Це збільшить надходження до бюджету щонайменше у 12 разів», — зазначив керівник ТОВ «Державний земельний банк» Ярослав Ярославський підкреслив економічні переваги.

Нагадаємо

27 липня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, який запускає прозору оренду державних с/г земель через онлайн-аукціони. Цей документ дозволить Фонду держмайна створити Земельний банк.

«‎Головна мета — побороти корупцію на державних сільгоспземлях. Щорічно недобросовісні менеджери державних агропідприємств здавали бізнесу державні землі в оренду за сірими схемами. У їхні кишені потрапляли десятки мільйонів доларів кешу, а державі — збитки», — заявив голова ФДМУ Рустем Умєров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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