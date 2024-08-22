Відновлювальні роботи на «синій» гілці метро знаходяться на завершальному етапі — Кличко

Відновлювальні роботи на перегоні між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» на «синій» гілці метро перебувають на завершальному етапі. Рух метро планують відновити на початку осені. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Роботи тривають цілодобово

За словами мера, відновлювальні роботи тривають цілодобово. Сьогодні розпочали засипати котлован ґрунтом.

Перед цим навколо оновленої ділянки тунелю котлован залили спеціальною цементною сумішшю та майже демонтували три рівні його кріплень. Невдовзі виконають роботи з благоустрою території на місці будмайданчику.

Напередодні фахівці завершили роботи з будівництва нової ділянки тунелю довжиною 27 метрів. Також посилили ділянки, що прилягають до неї з обох сторін (загальною довжиною понад 50 метрів).

Наразі завершують роботи з укладання нового рейкового полотна. В тунелі відновлюють усі необхідні кабельні мережі та монтують контактну рейку, через яку подається напруга.

Перед повноцінним відновленням руху, здійснять пробні пуски поїздів, а також ретельну перевірку всіх систем безпеки руху.

«Робимо все, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені», — зазначив очільник столиці.

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Нагадаємо

Наприкінці минулого року рух поїздів між станціями метро «Либідська» та «Деміївська» у Києві тимчасово зупинили, оскільки у тунелі виявили проникнення води. Спочатку припускалось, що рух поїздів вдасться відновити влітку 2024 року.

За остаточними висновками експертизи, до аварійної ситуації на «синій» гілці метро призвели помилки на етапі проектування та грубі порушення під час будівництва цієї ділянки понад 10 років тому.