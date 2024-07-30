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30 липня 2024, 13:58

Вживані електрокари Xiaomi SU7 продають дорожче нових з салону

Через дефіцит нових електрокарів Xiaomi SU7 власники вживаних моделей можуть продати їх дорожче, ніж вони нові коштують у салоні. Про це пише СarNewsСhina, повідомляє Укравтопром.

Через дефіцит нових електрокарів Xiaomi SU7 власники вживаних моделей можуть продати їх дорожче, ніж вони нові коштують у салоні.
Фото: wikipedia.org

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Наприклад, в КНР на одному із сайтів Xioami SU7 Max з пробігом 600 км продають за $47,2 тис., а з пробігом 1900 км — за $46 тис. При цьому, що ціна нового SU7 Max становить $41,5 тис.

Xiaomi SU7 виявився рекордсменом зі збереження залишкової вартості серед електромобілів.

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Нагадаємо

Xiaomi представила SU7 наприкінці 2023 року. Старт продажів був анонсований у березні. Після анонсу акції Xiaomi злетіли майже на 12%, що стало найбільшим внутрішньоденним стрибком за рік, відзначав Bloomberg.

Раніше компанія вартість свого електромобіля не розкривала: аналітики Bloomberg Intelligence прогнозували, що середня ціна SU7 може становити 220 000−260 000 юанів (близько $30 700−36 200).

Лей Цзюнь заявляв, що SU7 повинен скласти конкуренцію електромобілям Tesla Model S і Porsche Taycan Turbo, вартість яких у Китаї починається від 698 900 юанів (близько $97 500) і 898 000 юанів (приблизно $125 00).

Аналітики Bloomberg Intelligence вважають, що SU7 дозволить Xiaomi збільшити продаж до 4% в 2024 році і стане фактором зростання надалі. За їхніми прогнозами, у перший рік обсяг продажів SU7 становитиме 30 000−50 000 штук.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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