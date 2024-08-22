Найменший показник з 1999 року: Товарообіг росії та ЄС впав нижче 5 млрд євро

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Торгівля з ЄС

Згідно з інформацією статистичної служби, у червні постачання російських товарів до ЄС скоротилося на 14% порівняно з травнем і склало 2,5 млрд євро. Це мінімальний показник з лютого 1999 року.

Основу російського експорту до Євросоюзу склали газ (1,1 млрд євро), нафта та нафтопродукти (333 млн євро), а також залізо та сталь (164 млн євро).

Водночас постачання європейської продукції до росії у червні знизилися на 5% у місячному вираженні — до 2,4 млрд євро.

Ключовими категоріями європейського експорту до рф були фармацевтична продукція (634 млн євро), обладнання (262 млн євро) та оптичні інструменти (203 млн євро).

За інформацією Євростату, найбільш сильне падіння торгівлі у червні сталося з Португалією — у 4,3 раза. А також з Чехією та Ірландією — приблизно вдвічі.

При цьому із деякими країнами товарообіг у червні збільшився. Так, торгівля зросла з Болгарією та Румунією на 15%.