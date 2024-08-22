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22 серпня 2024, 12:32

У Німеччині вилучили 13 криптоматів, кількість інституційних інвесторів у біткоїн-ETF зросла на 14%: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

У Німеччині вилучили 13 криптоматів через роботу без ліцензії

Федеральний орган фінансового нагляду Німеччини (BaFin) повідомив про конфіскацію 13 криптоматів через роботу без ліцензії.

У заяві сказано, що вилучені пристрої використовуються без необхідного дозволу BaFin і становлять ризик відмивання грошей.

Участь у операції брали посадові особи BaFin за підтримки поліції та Бундесбанку, а також у координації з Федеральним управлінням кримінальної поліції. Загалом до розслідування було залучено 60 осіб. Також відомо, що регулятор конфіскував близько 250 000 євро.

У BaFin зазначили, що нелегальних операторів переслідують поліція і прокуратура, а порушникам загрожує до 5 років позбавлення волі. Вони додали, що ті криптомати, які приймають понад 10 000 євро від одного контрагента, повинні встановити його особу, щоб запобігти відмиванню грошей.

У Чорногорії затримали співзасновника криптопіраміди FutureNet

Поліція Чорногорії затримала 51-річного Романа Земяна, співзасновника криптопіраміди FutureNet. Про це повідомляють ЗМІ.

Земяна виявили під чужим ім'ям в одному з районів Подгориці. Його арешт став підсумком міжнародної операції, за якою наглядав Інтерпол.

Затриманого підозрюють у фінансовому шахрайстві та відмиванні коштів. Раніше влада Південної Кореї та Польщі видала на нього міжнародний ордер.

Земян є співзасновником проєкту FutureNet. Він і його партнер — Стефан Моргенштерн — запустили платформу у 2014 році. Пізніше вони також створили продукт під назвою FutureAdPRO і токен FuturoCoin.

Платформа мала популярність в Польщі та Південній Кореї. Жертвами цієї піраміди, за даними поліції, стали 2000 осіб. Приблизний збиток оцінюють у $21 млн.

Моргенштерна, зі свого боку, заарештували спочатку в Греції, а пізніше в Албанії у 2023 році.

За даними видання Vijesti, Земян себе винним не вважає. Він заявив, що ніколи не відвідував Південну Корею, його компанія займається тільки юридичним бізнесом і він нібито не має жодного стосунку до FutureNet.

Його подальшу долю вирішить суд. У виданні зазначили, що затриманий, імовірно, буде екстрадований.

Кількість інституційних інвесторів у біткоїн-ETF зросла на 14% за квартал — Bitwise

Кількість інституційних інвесторів, які володіють спотовими біткоїн-ETF, збільшилася на 14% у другому кварталі 2024 року. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на звіт фірми Bitwise.

Крім того, частка цих інвесторів у загальному обсязі активів під управлінням (AUM) також зросла, з 18,74% до 21,15%. У Bitwise додали, що в кінці другого кварталу інституціонали зберігали ETF на $11 млрд.

Директор з інвестицій компанії Bitwise Метт Хоуган (Matt Hougan) заявив, що якщо установи купують біткоїн, коли ціни нестабільні, то це чудовий знак, «уявіть, що може статися на бичачому ринку».

Також у звіті зазначається, що біткоїн-ETF були прийняті установами «найшвидшими темпами серед усіх ETF в історії».

«Більшість ETF з часом набирають обертів, і очікується, що у 2025 році приплив коштів у біткоїн ETF буде більшим, ніж у 2024 році, а у 2026 році — більшим, ніж у 2025 році», — йдеться у звіті.

Трейдер втратив понад $55 мільйонів у DAI через фішинг

Невідомий великий ходлер втратив $55,4 млн у стейблкоїнах DAI після фішингової атаки. Про це повідомляють експерти CertiK.

За даними аналітиків, зловмисник використовував сервіс Inferno Drainer, щоб отримати доступ до зовнішнього облікового запису (EOA). Таким чином він передав права власності на смартконтракт DSProxy #166,776 на підконтрольну адресу.

Далі зловмисник використовував EOA для доступу до сховища Maker. За допомогою останнього можна випустити стейблкоїни DAI, використовуючи інші криптоактиви як заставу.

Зломник замінив адресу власника сховища на власну, після чого вивів стейблкоїни. Подальший рух активів невідомий.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
22 серпня 2024, 12:44
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