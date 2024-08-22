У минулому місяці українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Впродовж липня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 20 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 31% цієї кількості. Про це повідомляє Укравтопром.
22 серпня 2024, 8:55
Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років
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Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто — 40%. Далі йдуть: електромобілі — 39%; дизельні — 9%; гібридні — 8%; авто з ГБО — 4%.
Топ-10 найпопулярніших авто віком до 5 років
- Tesla Model Y — 418 од.;
- Tesla Model 3 — 341 од.;
- Mazda CX5 — 201 од.;
- Nissan Rogue — 197 од.;
- Hyundai Kona — 188 од.;
- VW Tiguan — 168 од.;
- Nissan Leaf — 155 од.;
- KIA Niro — 144 од.;
- Jeep Compass — 130 од.;
- Chevrolet Bolt — 121 од.
Читайте: Українці втрачають інтерес до дизельних авто. Які моделі обирали в липні
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Українці втрачають інтерес до дизельних авто та пересажєуються на Тесли.
(https://minfin.com.ua/ua/2024/08/21/133689222/)
Tesla Model Y — 418 од.;
Tesla Model 3 — 341 од.;
vs
Renault Megane — 425 од.;
VW Passat — 352 од.;
Також українці з нетерпінням очікують нового 15% податку, щоб поділитись своєю радістю з державую.