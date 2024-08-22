Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 серпня 2024, 8:55

Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років

У минулому місяці українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Впродовж липня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 20 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 31% цієї кількості. Про це повідомляє Укравтопром.

У минулому місяці українці придбали 6,2 тис.
Фото: tesla-cars

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто — 40%. Далі йдуть: електромобілі — 39%; дизельні — 9%; гібридні — 8%; авто з ГБО — 4%.

Топ-10 найпопулярніших авто віком до 5 років

  • Tesla Model Y — 418 од.;
  • Tesla Model 3 — 341 од.;
  • Mazda CX5 — 201 од.;
  • Nissan Rogue — 197 од.;
  • Hyundai Kona — 188 од.;
  • VW Tiguan — 168 од.;
  • Nissan Leaf — 155 од.;
  • KIA Niro — 144 од.;
  • Jeep Compass — 130 од.;
  • Chevrolet Bolt — 121 од.

Читайте: Українці втрачають інтерес до дизельних авто. Які моделі обирали в липні

Підібрати автоцивілку онлайн

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
crocodille
crocodille
22 серпня 2024, 9:07
#
Кінець епохи бідності.
Українці втрачають інтерес до дизельних авто та пересажєуються на Тесли.
(https://minfin.com.ua/ua/2024/08/21/133689222/)

Tesla Model Y — 418 од.;
Tesla Model 3 — 341 од.;
vs
Renault Megane — 425 од.;
VW Passat — 352 од.;

Також українці з нетерпінням очікують нового 15% податку, щоб поділитись своєю радістю з державую.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Garmorin2 и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами