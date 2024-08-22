Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років

У минулому місяці українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Впродовж липня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 20 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 31% цієї кількості. Про це повідомляє Укравтопром.