Понад 25% зовнішнього фінансування у 2024 році — гранти. Тобто кожен четвертий долар від міжнародних партнерів залучений на безповоротній основі. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
22 серпня 2024, 9:47
Міністерство фінансів назвало джерела фінансування держбюджету з початку 2024 року
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Фінансування держбюджету
Як зазначили в Мінфіні, загалом зовнішня підтримка за цей період сягає $24,5 млрд, із яких $6,6 млрд — гранти.
Суттєвим джерелом фінансування держбюджету також є державні облігації. Обсяг випущених ОВДП — $7,9 млрд.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі - 2