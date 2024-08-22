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22 серпня 2024, 9:47

Міністерство фінансів назвало джерела фінансування держбюджету з початку 2024 року

Понад 25% зовнішнього фінансування у 2024 році — гранти. Тобто кожен четвертий долар від міжнародних партнерів залучений на безповоротній основі. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Понад 25% зовнішнього фінансування у 2024 році — гранти.
Фото: depositphotos

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Фінансування держбюджету

Як зазначили в Мінфіні, загалом зовнішня підтримка за цей період сягає $24,5 млрд, із яких $6,6 млрд — гранти.

Суттєвим джерелом фінансування держбюджету також є державні облігації. Обсяг випущених ОВДП — $7,9 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
orest frank
orest frank
22 серпня 2024, 12:38
#
Про що стаття? Про джерела фінансування дб чи питому вагу держборгу і перелік країн донорів?
+
0
bonv
bonv
22 серпня 2024, 12:45
#
Народ обдирати податками і з протягнутою рукою… (зе-дія)
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