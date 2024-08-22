Литва продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2026 року

Литовський уряд у середу, 21 серпня, схвалив продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік — до 4 березня 2026 року. Про це пише «Європейська правда».

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Тимчасовий захист

Механізм тимчасового захисту, який запрацював у країнах Європейського Союзу 4 березня 2022 року, забезпечує колективний захист українців, які є переміщеними особами і не можуть повернутися до країни походження.

Спочатку його надали на один рік, а потім продовжували, востаннє — до 4 березня 2025 року. Після останнього рішення уряду Литви він діятиме до березня 2026-го.

Департамент міграції при Міністерстві внутрішніх справ Литви щодня реєструє близько 30−40 нових заяв на отримання дозволу на тимчасове проживання в країні.

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Станом на 31 липня чинні посвідки на проживання на підставі тимчасового захисту мали 44,3 тисячі українців. Вони користуються правом на проживання, роботу, житло, медичну допомогу та освіту для дітей.

Рішення уряду Литви також передбачає надання психосоціальної реабілітації українцям, які отримали поранення під час повномасштабних воєнних дій в Україні.

Нагадаємо

З вересня українці без тимчасового захисту зможуть працювати в Литві тільки після отримання посвідки на проживання.

Крім того, литовський уряд виділив сукупно майже 9 млн євро на різні програми підтримки для українців, які оформили тимчасовий захист у Литві.