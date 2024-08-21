Болгарія просить ЄС захистити виробників від зростання імпорту яєць з України

Болгарія звертається до Європейського Союзу із вимогою захистити своїх виробників від надмірного імпорту яєць з України. Про це заявив міністр сільського господарства та продовольства Болгарії Георгі Тахов, передає Болгарське національне радіо.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Болгарія вимагає від Єврокомісії задіяти захисний механізм щодо болгарських виробників яєць у зв'язку із надмірним імпортом з України», — заявив Тахов.

У ході зустрічі з представниками Асоціації промислового птахівництва Тахов нагадав, що зробив перший крок на захист виробників, надавши дані про ситуацію в секторі Раді міністрів у Брюсселі.

Зазначається, що спільними зусиллями кількох держав-членів запроваджено захисний механізм для активізації тарифної квоти. Якщо імпорт яєць з України перевищить цю квоту, то застосовуватиметься мито.

Він заявив, що для введення заходів захисту Брюссель має в рамках 4 місяців провести оцінку стану ринку ЄС або ринку однієї чи кількох країн-членів щодо відповідних продуктів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Європейська комісія повторно запровадила тарифні квоти на український мед через те, що обсяги безмитного імпорту меду перевищили встановлений ліміт.