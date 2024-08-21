Болгарія просить ЄС захистити виробників від зростання імпорту яєць з України

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 серпня 2024, 15:26

Болгарія просить ЄС захистити виробників від зростання імпорту яєць з України

Болгарія звертається до Європейського Союзу із вимогою захистити своїх виробників від надмірного імпорту яєць з України. Про це заявив міністр сільського господарства та продовольства Болгарії Георгі Тахов, передає Болгарське національне радіо.

Болгарія звертається до Європейського Союзу із вимогою захистити своїх виробників від надмірного імпорту яєць з України.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Болгарія вимагає від Єврокомісії задіяти захисний механізм щодо болгарських виробників яєць у зв'язку із надмірним імпортом з України», — заявив Тахов.

У ході зустрічі з представниками Асоціації промислового птахівництва Тахов нагадав, що зробив перший крок на захист виробників, надавши дані про ситуацію в секторі Раді міністрів у Брюсселі.

Зазначається, що спільними зусиллями кількох держав-членів запроваджено захисний механізм для активізації тарифної квоти. Якщо імпорт яєць з України перевищить цю квоту, то застосовуватиметься мито.

Він заявив, що для введення заходів захисту Брюссель має в рамках 4 місяців провести оцінку стану ринку ЄС або ринку однієї чи кількох країн-членів щодо відповідних продуктів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Європейська комісія повторно запровадила тарифні квоти на український мед через те, що обсяги безмитного імпорту меду перевищили встановлений ліміт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Abramon
Abramon
21 серпня 2024, 15:42
#
Якщо болгарські виробники яєць не можуть конкурувати з українськими — значить їхній бізнес не ефективний. Конкуренція на ринку ринок чи ні?
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
21 серпня 2024, 16:12
#
Это зашита собственного производителя. И это правильно!
+
0
Rubi0
Rubi0
21 серпня 2024, 16:13
#
Так вся аграрка ЕС на дотациях,. О какой конкуренции речь, если пол бюджета ЕС идет на поддержку аграриев и вытягивание их уровня жизни на общеевропейский. Более того мы тоже туда стремимся ради этих дотаций, только вот незадача, чтоб вытянуть нас до уровня ЕС нужны сотни млрд дотаций, которыми братушки Поляки Болгары и тд не хотят делится
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами