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20 серпня 2024, 19:36

ЄС поновив мита на імпорт українського меду

Європейська комісія повторно запровадила тарифні квоти на український мед через те, що обсяги безмитного імпорту меду перевищили встановлений ліміт. Про це повідомляє Euractiv.

Європейська комісія повторно запровадила тарифні квоти на український мед через те, що обсяги безмитного імпорту меду перевищили встановлений ліміт.
Фото: pixabay.com

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Максимальний обсяг імпорту для меду на весь 2024 рік становить 44, 417 тис. т, що відповідає середньому обсягу з другої половини 2021 року до 2023 року. Але, за даними Єврокомісії, імпорт меду з України вже зараз перевищує ці обсяги.

Тож з 21 серпня український мед, що імпортується країнами Євросоюзу, підпадає під тарифні квоти Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС від 2016 року.

У відомстві додали, що з 1 січня 2025 року до червня 2025 року на мед буде діяти нова тарифна квота в обсязі 18,51 тис. тонни.

Ухвалюючи рішення продовжити режим пільгового імпорту для сільськогосподарських товарів з України у червні, ЄС передбачив максимальні обсяги безмитного імпорту для семи «чутливих» продуктів: яєць, птиці, цукру, вівса, кукурудзи, крупи та меду.

На сьогодні м’ясо птиці та кукурудза є єдиними «чутливими» продуктами, які не перевищили встановлений ліміт, але вони недалекі від цього.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна посіла четверте місце серед світових експортерів меду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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