ЄС поновив мита на імпорт українського меду

Європейська комісія повторно запровадила тарифні квоти на український мед через те, що обсяги безмитного імпорту меду перевищили встановлений ліміт. Про це повідомляє Euractiv.

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Максимальний обсяг імпорту для меду на весь 2024 рік становить 44, 417 тис. т, що відповідає середньому обсягу з другої половини 2021 року до 2023 року. Але, за даними Єврокомісії, імпорт меду з України вже зараз перевищує ці обсяги.

Тож з 21 серпня український мед, що імпортується країнами Євросоюзу, підпадає під тарифні квоти Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС від 2016 року.

У відомстві додали, що з 1 січня 2025 року до червня 2025 року на мед буде діяти нова тарифна квота в обсязі 18,51 тис. тонни.

Ухвалюючи рішення продовжити режим пільгового імпорту для сільськогосподарських товарів з України у червні, ЄС передбачив максимальні обсяги безмитного імпорту для семи «чутливих» продуктів: яєць, птиці, цукру, вівса, кукурудзи, крупи та меду.

На сьогодні м’ясо птиці та кукурудза є єдиними «чутливими» продуктами, які не перевищили встановлений ліміт, але вони недалекі від цього.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна посіла четверте місце серед світових експортерів меду.