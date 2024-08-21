Запаси газу в Європі досягли зимового рівня на два місяці раніше ніж планувалось

Європейський Союз накопичив необхідний для проходження зими газ більш ніж на два місяці раніше від плану. Про це повідомляє Bloomberg.

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Згідно з останніми даними промислової групи Gas Infrastructure Europe, 19 серпня рівень сховищ ЄС досяг 90% своєї ємності.

Наразі значні запаси газу допомагають компенсувати ризики поставок «блакитного палива». Сховища дещо менш заповнені, ніж у цей час минулого року через сповільнення постачання протягом літа, але це все ще значно вище середнього значення за п’ять років.

Однак Європа продовжує стикатися з ризиками, пов’язаними з раптовими перервами постачання газу. Європейські країни все ще обговорюють, як вони могли б замінити російські трубопровідні потоки після закінчення транзитної угоди між Москвою та Києвом наприкінці року.

Найбільший постачальник газу в Європі, Норвегія, також переживає період серйозних ремонтних робіт, які тримають трейдерів у стані підвищеної готовності.

«Будь-які збої там або незаплановані продовження технічного обслуговування, швидше за все, призведуть до нервової реакції ринку», — сказав аналітик Rystad Крістоф Халсер.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що трейдери уникають українських газових сховищ. Цього літа, після російських атак, європейські трейдери використовують лише частину величезних українських сховищ природного газу.