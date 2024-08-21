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21 серпня 2024, 15:03

Запаси газу в Європі досягли зимового рівня на два місяці раніше ніж планувалось

Європейський Союз накопичив необхідний для проходження зими газ більш ніж на два місяці раніше від плану. Про це повідомляє Bloomberg.

Європейський Союз накопичив необхідний для проходження зими газ більш ніж на два місяці раніше від плану.
Фото: freepik.com

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Згідно з останніми даними промислової групи Gas Infrastructure Europe, 19 серпня рівень сховищ ЄС досяг 90% своєї ємності.

Наразі значні запаси газу допомагають компенсувати ризики поставок «блакитного палива». Сховища дещо менш заповнені, ніж у цей час минулого року через сповільнення постачання протягом літа, але це все ще значно вище середнього значення за п’ять років.

Однак Європа продовжує стикатися з ризиками, пов’язаними з раптовими перервами постачання газу. Європейські країни все ще обговорюють, як вони могли б замінити російські трубопровідні потоки після закінчення транзитної угоди між Москвою та Києвом наприкінці року.

Найбільший постачальник газу в Європі, Норвегія, також переживає період серйозних ремонтних робіт, які тримають трейдерів у стані підвищеної готовності.

«Будь-які збої там або незаплановані продовження технічного обслуговування, швидше за все, призведуть до нервової реакції ринку», — сказав аналітик Rystad Крістоф Халсер.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що трейдери уникають українських газових сховищ. Цього літа, після російських атак, європейські трейдери використовують лише частину величезних українських сховищ природного газу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
21 серпня 2024, 15:10
#
Скоріш «СУДЖА» тримає трейдерів у стані підвищеної готовності.
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