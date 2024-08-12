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12 серпня 2024, 12:14

Трейдери уникають українських газових сховищ — FT

Цього літа, після російських атак, європейські трейдери використовують лише частину величезних сховищ природного газу в Україну. Про це пише Financial Times, пише ЕП.

Цього літа, після російських атак, європейські трейдери використовують лише частину величезних сховищ природного газу в Україну.

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Україна має найбільші підземні сховища в Європі і минулого року надала компаніям ЄС простір для зберігання надлишкового газу напередодні зими.

Однак після наступу росії навесні, який вразив енергетичну інфраструктуру України, зокрема насосні потужності для зберігання газу, європейські обсяги в червні та липні впали лише до десятої частини обсягів, збережених за той самий період минулого року.

«Постійні російські атаки на українські сховища збільшують ризик зберігання газу», — сказав керівник відділу торгівлі континентальною Європою енергетичної групи Axpo Марко Заальфранк.

Газосховища в ЄС можуть вмістити максимум близько 100 мільярдів кубометрів природного газу. Для порівняння, річна потреба блоку — від 350 до 500 мільярдів кубометрів — залежно від погоди та інших умов.

Цього року закачування газом було незначним, навіть пропри те, що сховища ЄС заповнені на 86% — це найвищий рівень цього року, за даними Gas Infrastructure Europe.

За даними Argus, у червні та липні європейські компанії відправили лише 15,4 млн кубометрів і 51,9 млн кубометрів у порівнянні зі 102,7 млн ​​кубометрів і 586,6 млн кубометрів у ці місяці минулого року.

Джерело: Мінфін
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