З початку великої війни Україна отримала від Канади понад $5 млрд

З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від Канади понад $5 млрд прямої бюджетної підтримки. Про це зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі з Міністром з міжнародного розвитку Канади Ахмедом Хуссеном, повідомляє пресслужба міністерства.

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Підтримка Канади

«Канада є третьою країною-членом G7 за обсягом спрямованого Україні фінансування. Вдячні канадському уряду за багатосторонню підтримку з перших днів російського вторгнення. Канада продовжує зберігати свою чітку позицію щодо фінансової, військової, гуманітарної допомоги, санкцій проти країни-агресора, а також у політичному рішенні G7 щодо використання знерухомлених суверенних активів рф на користь України», — зазначив Сергій Марченко.

У 2022 році Україна отримала від Канади близько $1,9 млрд. У 2023 році Україна отримала понад $1,75 млрд пільгових коштів, а поточного року до держбюджету було залучено ще понад $1,47 млрд.

В результаті зустрічі канадська сторона висловила готовність співпрацювати у реалізації ініціатив з підтримки фінансової стабільності та у процесі впровадження реформ.