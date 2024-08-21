Кабмін спростив порядок надання відстрочки від мобілізації при догляді за хворими

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку мобілізації військовозобов'язаних, які доглядають або утримують хворих чи людей з інвалідністю. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

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Зокрема, уряд переглянув документи, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що утримують або здійснюють постійний догляд за рідними та близькими. Відтепер ці дві категорії людей та пакети документів, що підтверджують факт утримання або догляду, — розмежовано.

Крім того, військовозобов'язаним, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною та/або своїм батьком/матір'ю більше не потрібно зазначати у заяві до ТЦК інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім'ї.

Таку інформацію зазначають лише військовозобов'язані, які здійснюють догляд за хворими батьками дружини. ТЦК перевірятимуть її за даними державних реєстрів.

Також військовозобов'язаним, які мають батьків з інвалідністю І або ІІ групи, більше не потрібно встановлювати факт здійснення догляду. Адже, за українським законодавством, дорослі діти, які мають непрацездатних батьків з інвалідністю І або ІІ групи, зобов'язані їх утримувати і мають право на відстрочку.

Цим документом змінено механізм отримання акту про встановлення постійного догляду, врегульовано процедуру та строк його видачі.

Зокрема, відтепер, щоб оформити Акт про встановлення факту здійснення постійного догляду, військовозобов'язаному більше не потрібно йти до ТЦК та СП.

Акт можна буде отримати, звернувшись із заявою довільної форми до органів місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська, районна у місті рада) та районних державних адміністрацій. Після подання заяви орган місцевого самоврядування має розглянути її протягом 10 календарних днів.

Також внесено зміни до акту про встановлення факту постійного догляду. Крім того, з п. 61 Порядку вилучено вимогу про оформлення акту встановлення факту здійснення догляду для тих осіб, які вже отримують надбавку або компенсацію за догляд. Для них достатньо пред'явити відповідні документи ТЦК та СП.

Тепер Актом про встановлення факту здійснення постійного догляду не встановлюється відсутність інших членів сім'ї, які можуть здійснювати постійний догляді і не підтверджується неможливість здійснення ними такого догляду.