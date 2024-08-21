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21 серпня 2024, 13:43

Швейцарія ввела в дію систему миттєвих платежів

Швейцарія зробила ще один крок до повного позбавлення від готівки в побуті в середу, запустивши в дію схему миттєвих платежів, яка дозволяє проводити перекази за лічені секунди, повідомили в середу центробанк Швейцарії та оператор фінансової інфраструктури SIX, пише Reuters.

Швейцарія зробила ще один крок до повного позбавлення від готівки в побуті в середу, запустивши в дію схему миттєвих платежів, яка дозволяє проводити перекази за лічені секунди, повідомили в середу центробанк Швейцарії та оператор фінансової інфраструктури SIX, пише Reuters.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо це означаєМиттєві платежі — це кредитні трансфери, у яких кошти надходять на рахунок одержувача протягом 10 секунд після оформлення платіжного доручення і годі чекати кілька днів закриття трансакції.
Фото: reuters.com

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що це означає

Миттєві платежі — це кредитні трансфери, у яких кошти надходять на рахунок одержувача протягом 10 секунд після оформлення платіжного доручення і годі чекати кілька днів закриття трансакції.

Близько 60 фінансових установ тепер можуть приймати та опрацьовувати миттєві платежі, що охоплює понад 95% роздрібних платіжних операцій у Швейцарії, повідомив Швейцарський національний банк.

Очікується, що до кінця 2026 року всі фінансові установи Швейцарії будуть підключені до цієї системи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
tyshenkoV
tyshenkoV
21 серпня 2024, 14:12
#
Ого, что, прям нажал кнопочку где-нибудь в приложении и деньги моментально на другом счету? Да в это просто поверить невозможно!
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