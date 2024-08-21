Швейцарія зробила ще один крок до повного позбавлення від готівки в побуті в середу, запустивши в дію схему миттєвих платежів, яка дозволяє проводити перекази за лічені секунди, повідомили в середу центробанк Швейцарії та оператор фінансової інфраструктури SIX, пише Reuters.
21 серпня 2024, 13:43
Швейцарія ввела в дію систему миттєвих платежів
Що це означає
Миттєві платежі — це кредитні трансфери, у яких кошти надходять на рахунок одержувача протягом 10 секунд після оформлення платіжного доручення і годі чекати кілька днів закриття трансакції.
Близько 60 фінансових установ тепер можуть приймати та опрацьовувати миттєві платежі, що охоплює понад 95% роздрібних платіжних операцій у Швейцарії, повідомив Швейцарський національний банк.
Очікується, що до кінця 2026 року всі фінансові установи Швейцарії будуть підключені до цієї системи.
Джерело: Мінфін
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