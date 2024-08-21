Швейцарія ввела в дію систему миттєвих платежів

Швейцарія зробила ще один крок до повного позбавлення від готівки в побуті в середу, запустивши в дію схему миттєвих платежів, яка дозволяє проводити перекази за лічені секунди, повідомили в середу центробанк Швейцарії та оператор фінансової інфраструктури SIX, пише Reuters.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що це означає

Миттєві платежі — це кредитні трансфери, у яких кошти надходять на рахунок одержувача протягом 10 секунд після оформлення платіжного доручення і годі чекати кілька днів закриття трансакції.

Близько 60 фінансових установ тепер можуть приймати та опрацьовувати миттєві платежі, що охоплює понад 95% роздрібних платіжних операцій у Швейцарії, повідомив Швейцарський національний банк.

Очікується, що до кінця 2026 року всі фінансові установи Швейцарії будуть підключені до цієї системи.