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21 серпня 2024, 13:10

В Україні не планують збільшувати пенсійний вік

В Україні не планують збільшувати пенсійний вік, навіть з огляду на скорочення трудового населення. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю Укрінформу.

В Україні не планують збільшувати пенсійний вік, навіть з огляду на скорочення трудового населення.
Фото:міністр соціальної політики Оксана Жолнович

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Що відомо

«Ми не будемо збільшувати. Стандарт, закладений у 2017 році, є оптимальним, і його варто зберегти. Він не вік людини регламентує, а кількість відпрацьованих років. Водночас у 65 років за будь-яких обставин громадянин може піти на пенсію. Зараз, на мою думку, це — нормальний варіант», — зазначила вона.

Водночас за словами Жолнович, необхідно підтримувати навички людей літнього віку, щоб вони залишались на ринку праці якомога довше. Зокрема, підвищувати їхній рівень цифрової грамотності.

«Потрібно створювати умови, щоб люди пенсійного віку хотіли долучитися до роботи і щоби роботодавці теж їх розглядали як цінний ресурс», — сказала вона.

Нагадаємо

Сьогодні право на пенсію за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років. Вік виходу на пенсію визначає набутий страховий стаж.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
21 серпня 2024, 13:36
#
Просто не будет пенсии , пенсия это 22% * фонд зарплаты поделенное на количество пенсионеров .

количество работающих стремительно уменьшается .
+
0
korvin29
korvin29
21 серпня 2024, 13:57
#
Просто поднимут количество необходимого стажа для выхода на пенсию
+
0
Lamo
Lamo
21 серпня 2024, 14:09
#
Популісти.
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