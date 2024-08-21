Центробанк Туреччини зберіг облікову ставку на рівні 50%

Комітет із грошово-кредитної політики Центрального банку Туреччини вирішив зберегти облікову ставку на рівні 50%. Про це повідомляє сайт регулятора.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Рішення центробанку

«З огляду на сповільнений ефект від посилення кредитно-грошової політики, комітет ухвалив рішення залишити ставку без змін, але підтвердив, що, як і раніше, уважно стежить за інфляційними ризиками», — сказано в повідомленні.

Наголошується, що жорстку кредитну політику буде збережено доти, доки не буде досягнуто значного зниження базової тенденції щомісячної інфляції, а інфляційні очікування не зблизяться з прогнозованим діапазоном.

Читайте також: Центробанк Туреччини продав $500 млн для підтримки курсу ліри