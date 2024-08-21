Комітет із грошово-кредитної політики Центрального банку Туреччини вирішив зберегти облікову ставку на рівні 50%. Про це повідомляє сайт регулятора.
Центробанк Туреччини зберіг облікову ставку на рівні 50%
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Рішення центробанку
«З огляду на сповільнений ефект від посилення кредитно-грошової політики, комітет ухвалив рішення залишити ставку без змін, але підтвердив, що, як і раніше, уважно стежить за інфляційними ризиками», — сказано в повідомленні.
Наголошується, що жорстку кредитну політику буде збережено доти, доки не буде досягнуто значного зниження базової тенденції щомісячної інфляції, а інфляційні очікування не зблизяться з прогнозованим діапазоном.
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Нагадаємо
21 березня Центробанк Туреччини вирішив підвищити ключову ставку з 45% до 50%. Регулятор зазначав, що жорстка грошово-кредитна політика зберігатиметься доти, доки спостерігатиметься стійке зниження темпів базової місячної інфляції.
25 квітня
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За даними міністерства казначейства та фінансів Туреччини, за підсумками 2023 р. зовнішній борг країни склав рекордні $500 млрд, або близько 44,7% ВВП.
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