За перші три місяці 2024 року експорт меду з України перевищив 23 тис. тонн, що в грошовому еквіваленті становить $44 млн. Про це повідомляє асоціація «Український клуб аграрного бізнесу».
Україна посіла четверте місце серед світових експортерів меду
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Найбільший попит незмінно спостерігається в країнах Європейського Союзу, зокрема в Німеччині, Польщі та Франції, на які наразі припадає майже половина валютного виторгу.
Зазначається, що українські виробники меду за останні 10 років суттєво посилили свої позиції на світових ринках. Якщо у 2012 році Україна експортувала обсяги понад 10 тис. т, то за результатами 2023 року ці показники вп’ятеро більші.
Лідери ринку
Уже декілька років поспіль Україна тримається в п’ятірці потужних експортерів меду. Так, за підсумками минулого року Україна в експорті меду займає 4 місце серед традиційних світових лідерів:
- № 1: Китай (152,6 тис. т);
- № 2: Індія (98,7 тис. т);
- № 3: Аргентина (68,9 тис. т);
- № 4: Україна (55,4 тис. т);
- № 5: Бразилія (28,5 тис. т).
Куди Україна експортує мед
Основний ринок збуту українського меду — Європейський Союз, у вартісному еквіваленті у 2023 році приніс $112 млн (92 % від загальних обсягів).
Найбільші обсяги продажів було здійснено до:
- Німеччини (14,1 тис. т),
- Польщі (8,8 тис. т),
- Франції (5,9 тис. т),
- Іспанії (3,3 тис. т),
- Італії (3,2 тис. т),
- Греції (2,8 тис. т),
- Румунії (2,6 тис. т).
Таким чином Україна займає вже третій рік поспіль друге місце після Китаю серед експортерів меду до країн ЄС (з результатом 52 тис. т за 2023 рік).
Крім цього, український мед був присутній також на інших ринках, а саме в: США, Туреччині, Великій Британії, Японії, Швейцарії, Канаді, Катарі, Йорданії.
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