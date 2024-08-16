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16 серпня 2024, 10:47

Україна посіла четверте місце серед світових експортерів меду

За перші три місяці 2024 року експорт меду з України перевищив 23 тис. тонн, що в грошовому еквіваленті становить $44 млн. Про це повідомляє асоціація «Український клуб аграрного бізнесу».

За перші три місяці 2024 року експорт меду з України перевищив 23 тис. тонн, що в грошовому еквіваленті становить $44 млн.
Фото: pixabay.com

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Найбільший попит незмінно спостерігається в країнах Європейського Союзу, зокрема в Німеччині, Польщі та Франції, на які наразі припадає майже половина валютного виторгу.

Зазначається, що українські виробники меду за останні 10 років суттєво посилили свої позиції на світових ринках. Якщо у 2012 році Україна експортувала обсяги понад 10 тис. т, то за результатами 2023 року ці показники вп’ятеро більші.

Лідери ринку

Уже декілька років поспіль Україна тримається в п’ятірці потужних експортерів меду. Так, за підсумками минулого року Україна в експорті меду займає 4 місце серед традиційних світових лідерів:

  • № 1: Китай (152,6 тис. т);
  • № 2: Індія (98,7 тис. т);
  • № 3: Аргентина (68,9 тис. т);
  • № 4: Україна (55,4 тис. т);
  • № 5: Бразилія (28,5 тис. т).

Куди Україна експортує мед

Основний ринок збуту українського меду — Європейський Союз, у вартісному еквіваленті у 2023 році приніс $112 млн (92 % від загальних обсягів).

Найбільші обсяги продажів було здійснено до:

  • Німеччини (14,1 тис. т),
  • Польщі (8,8 тис. т),
  • Франції (5,9 тис. т),
  • Іспанії (3,3 тис. т),
  • Італії (3,2 тис. т),
  • Греції (2,8 тис. т),
  • Румунії (2,6 тис. т).

Таким чином Україна займає вже третій рік поспіль друге місце після Китаю серед експортерів меду до країн ЄС (з результатом 52 тис. т за 2023 рік).

Крім цього, український мед був присутній також на інших ринках, а саме в: США, Туреччині, Великій Британії, Японії, Швейцарії, Канаді, Катарі, Йорданії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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