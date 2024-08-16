Україна посіла четверте місце серед світових експортерів меду

За перші три місяці 2024 року експорт меду з України перевищив 23 тис. тонн, що в грошовому еквіваленті становить $44 млн. Про це повідомляє асоціація «Український клуб аграрного бізнесу».

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Найбільший попит незмінно спостерігається в країнах Європейського Союзу, зокрема в Німеччині, Польщі та Франції, на які наразі припадає майже половина валютного виторгу.

Зазначається, що українські виробники меду за останні 10 років суттєво посилили свої позиції на світових ринках. Якщо у 2012 році Україна експортувала обсяги понад 10 тис. т, то за результатами 2023 року ці показники вп’ятеро більші.

Лідери ринку

Уже декілька років поспіль Україна тримається в п’ятірці потужних експортерів меду. Так, за підсумками минулого року Україна в експорті меду займає 4 місце серед традиційних світових лідерів:

№ 1: Китай (152,6 тис. т);

№ 2: Індія (98,7 тис. т);

№ 3: Аргентина (68,9 тис. т);

№ 4: Україна (55,4 тис. т);

№ 5: Бразилія (28,5 тис. т).

Куди Україна експортує мед

Основний ринок збуту українського меду — Європейський Союз, у вартісному еквіваленті у 2023 році приніс $112 млн (92 % від загальних обсягів).

Найбільші обсяги продажів було здійснено до:

Німеччини (14,1 тис. т),

Польщі (8,8 тис. т),

Франції (5,9 тис. т),

Іспанії (3,3 тис. т),

Італії (3,2 тис. т),

Греції (2,8 тис. т),

Румунії (2,6 тис. т).

Таким чином Україна займає вже третій рік поспіль друге місце після Китаю серед експортерів меду до країн ЄС (з результатом 52 тис. т за 2023 рік).

Крім цього, український мед був присутній також на інших ринках, а саме в: США, Туреччині, Великій Британії, Японії, Швейцарії, Канаді, Катарі, Йорданії.