Мінфін залучив 3,7 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 20 серпня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 3,69 млрд грн, що на 3,51 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 7,20 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

527,76 млн грн під 14,65% з погашенням 10 вересня 2025 року (минулого тижня ставка була 14,65%);

4,82 млн грн під 15,41% з погашенням 10 червня 2026 року (минулого тижня ставка була 15,43%);

3,16 млрд грн під 16,43% з погашенням 20 жовтня 2027 року (минулого тижня ставка була 16,43%).

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Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.