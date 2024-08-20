Міністерство фінансів 20 серпня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 3,69 млрд грн, що на 3,51 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 7,20 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
20 серпня 2024, 17:05
Мінфін залучив 3,7 мільярда від продажу облігацій
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 527,76 млн грн під 14,65% з погашенням 10 вересня 2025 року (минулого тижня ставка була 14,65%);
- 4,82 млн грн під 15,41% з погашенням 10 червня 2026 року (минулого тижня ставка була 15,43%);
- 3,16 млрд грн під 16,43% з погашенням 20 жовтня 2027 року (минулого тижня ставка була 16,43%).
Читайте також: У НБУ не виключають зміни умов за емісійними ОВДП
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Академія «Мінфін»: Інвестування в ОВДП
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі