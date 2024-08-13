У НБУ не виключають зміни умов за емісійними ОВДП

У Національному банку України розглядають варіанти оптимального рішення щодо зміни умов за емісійними ОВДП, викуплених у 2022 році. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю ЕП.

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«Наразі я можу сказати, що готового рішення на столі немає. Але ми думаємо та обговорюємо це, розглядаємо всі можливі варіанти, які можуть бути корисними з погляду забезпечення стійкості боргу і оптимального режиму функціонування внутрішнього боргового ринку», — зазначив Пишний.

За його словами, НБУ може провести переговори з Міністерством фінансів, як позичальником, оскільки така практика вже відбувалась.

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Пишний також додав, що жодна червона лінія при розгляді цих питань не має перетинатись. Фінансова незалежність НБУ буде збережена і можливі рішення в підсумку не підважать позиції державних фінансів та фінансову стабільність.

У 2022 році НБУ здійснив емісію 400 млрд грн, викупивши ОВДП в уряду, за якими отримує дохід у розмірі облікової ставки.