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20 серпня 2024, 18:34

Інфляція у єврозоні у липні прискорилася до 2,6%

У липні у єврозоні споживчі ціни зросли на 2,6% у річному вираженні, за остаточними даними статистичного управління Євросоюзу Eurostat.

У липні у єврозоні споживчі ціни зросли на 2,6% у річному вираженні, за остаточними даними статистичного управління Євросоюзу Eurostat.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЗростання інфляціїІнфляція прискорилася порівняно з червнем, коли вона становила 2,5%.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зростання інфляції

Інфляція прискорилася порівняно з червнем, коли вона становила 2,5%.

Темпи зростання вартості продуктів харчування, алкоголю та тютюнової продукції у липні скоротилися до 2,3% з 2,4% у попередньому місяці, інфляція у сфері послуг сповільнилася до 4% із 4,1%.

Тим часом енергоносії подорожчали на 1,2% після зростання на 0,2% місяцем раніше.

Читайте: Інфляція в єврозоні у червні сповільнилася до 2,5%

Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) зросли на 2,9% у річному вираженні, як і місяцем раніше.

У помісячному вираженні споживчі ціни у єврозоні у липні не змінилися, у червні показник зріс на 0,2%.

У Європейському союзі річна інфляція у липні становила 2,8% (у червні — 2,6%), помісячна — 0,1%.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що річний рівень інфляції в єврозоні склав 2,5% у червні порівняно з 2,6% у травні. Роком раніше цей показник становив 5,5%.

Річна інфляція в ЄС склала 2,6% у червні порівняно з 2,7% у травні. Роком раніше вона становила 6,4%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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