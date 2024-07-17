Інфляція в єврозоні у червні сповільнилася до 2,5%

Річний рівень інфляції в єврозоні становив 2,5% у червні порівняно з 2,6% у травні. Роком раніше цей показник становив 5,5%. Річна інфляція в ЄС склала 2,6% у червні порівняно з 2,7% у травні. Роком раніше вона становила 6,4%. Про це свідчать дані Євростату.

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Як змінилася інфляція у країнах

Найнижчі річні показники були зафіксовані у Фінляндії (0,5%), Італії (0,9%) та Литві (1%).

Найвищі річні показники були зафіксовані в Бельгії (5,4%), Румунії (5,3%), Іспанії та Угорщині (по 3,6%). Серед інших великих економік у Німеччині та Франції цей показник становив 2,5 відсотка, а в Нідерландах — 3,4 відсотка.

Порівняно з травнем, наголошує Євростат, річна інфляція знизилася у 17 державах-членах, залишилася стабільною в одній та зросла у дев'яти.

У червні найбільший внесок в інфляцію єврозони зробили послуги (+1,84 процентних пункти), за якими йшли продукти харчування, алкоголь і тютюн (+0,48), неенергетичні промислові товари (+0,17) та енергетика (+0,02)).