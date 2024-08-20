Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури представило новий державний портал autobus.gov.ua, де можна знайти інформацію про регулярні міжнародні автобусні маршрути. Про це повідомляє пресслужба відомства.
20 серпня 2024, 13:48
В Україні представили єдиний портал міжнародних автобусних маршрутів
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Зазначається, що ресурс створено для підвищення якості та безпеки міжнародних автобусних перевезень.
Портал допоможе:
- обрати легального та перевіреного перевізника;
- спланувати безпечний маршрут;
- дізнатись, який пункт пропуску буде перетинати автобус та чи можна розраховувати на відсутність фізичних черг.
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Джерело: Мінфін
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