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20 серпня 2024, 12:41

Позов проти Google за втрату $5 млн через криптозастосунок, запуск USDT у мережі Aptos: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

SEC класифікувала Solana як цінний папір у переговорах з емітентами ETF — ЗМІ

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) провела переговори з емітентами ETF, під час яких висловила побоювання щодо юридичного статусу Solana (SOL). Про це повідомляє The Block з посиланням на свої джерела.

За даними видання, після обговорення SEC і біржа Cboe BZX дійшли певної згоди. Слідом за цим із сайту платформи прибрали заявки за формою 19b-4 від двох контрагентів — VanEck і 21Shares.

За словами джерела видання, сторони погодилися прибрати заявки, щоб «не створювати тиск на Комісію» з огляду на запуск процесу розгляду.

Нагадаємо, для запуску нової категорії біржових фондів необхідно, щоб SEC схвалила два формуляри — 19b-4 і S-1. Перший передбачає зміну правил, другий — лістинг продуктів.

Попри те, що Cboe BZX прибрала з сайту папери VanEck і 21Shares за формою 19b-4, заявки S-1 контрагентів усе ще доступні — у реєстрі SEC і за прямим посиланням.

У Нігерії планують представити закон про оподаткування криптоактивів у вересні

Федеральна податкова служба Нігерії (FIRS) планує представити законопроєкт про регулювання сегмента цифрових активів у вересні 2024 року. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Журналісти стверджують, що виконавчий голова FIRS Закх Адедеджі розповів про наміри відомства на зустрічі з членами Комітету з фінансів Національної Асамблеї Нігерії.

За його словами, ринок криптоактивів потребує регулювання. Це дасть змогу стягувати з компаній зі згаданої галузі плату за роботу в країні та надання послуг місцевим користувачами, зазначив Адедеджі.

«Ми повинні спланувати регулювання криптовалют таким чином, щоб це не зашкодило економічному розвитку Нігерії», — заявив керівник FIRS.

Представники агентства сподіваються, що парламент схвалить законопроєкт у найкоротші терміни. Це дасть змогу остаточно розв’язати проблему з діяльністю криптокомпаній, які, на думку FIRS, часто завдають шкоди фінансовій системі Нігерії.

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Tether оголосила про додавання підтримки USDT у мережі Aptos

Компанія Tether — емітент стейблкоїна USDT — оголосила, що незабаром додасть підтримку мережі Aptos для активу.

У повідомлення сказано, що інтеграція є частиною ширшої стратегії Tether, спрямованої на те, щоб зробити «стабільну монету» більш доступною та корисною в усьому світі, використовуючи передову технологію блокчейну Aptos.

Відомо, що інтеграція USDT у Aptos значно знизить вартість транзакцій, що зробить мережу економічно життєздатною для ширшого діапазону випадків використання, від мікротранзакцій до великомасштабних операцій підприємств.

«Стратегічне співробітництво між Tether і Aptos використовує ці трансформаційні функції, щоб підвищити корисність і доступність USDT, що робить його більш привабливим для користувачів із різним економічним становищем», — йдеться в повідомленні.

Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно заявив, що Aptos пропонує надійну платформу для швидших і економічно ефективніших транзакцій з USDT.

Американка подала позов проти Google за втрату $5 мільйонів через криптозастосунок

Мешканка Флориди Марія Вака подала позов проти Google з вимогою відшкодування понад $5 млн, втрачених через шахрайський криптозастосунок із магазину Google Play. Про це повідомляє The Block.

З лютого по липень 2023 року жінка інвестувала близько $4,6 млн у цифрові активи через програму Yobit Pro. Коли додаток показав баланс у $7 млн, Вака спробувала вивести кошти.

У відповідь вона отримала повідомлення про необхідність внести $500 000 як «податки». Після оплати суми у неї запросили ще $2 млн.

Коли Вака відмовилася перевести додатковий викуп, вона отримала повідомлення у WhatsApp від кіберзлочинців, які погрожували вбити її, якщо вона не внесе депозит.

Після цього жінка зв’язалася з правоохоронцями та Бюро із захисту прав споживачів у сфері фінансів, яке одразу ж переслало її скаргу в Google. Згідно з позовом, техгіганту знадобилося ще три місяці, щоб видалити Yobit Pro з магазину.

За твердженням постраждалої, вона завантажила застосунок, оскільки була впевнена, що Google запобігає сумнівним пропозиціям для користувачів.

«Унаслідок істотних викривлень інформації та інших шахрайських дій з боку Google міс Вака завдано значної шкоди, включно з, окрім іншого, фінансовими втратами в розмірі більше ніж $5, серйозними емоційними та психологічними стражданнями, а також втратою бізнесу у сфері нерухомості, який вона намагалася побудувати більшу частину свого дорослого життя», — йдеться в позові.

У скарзі зазначається, що, імовірно, близько 12 760 користувачів Android-пристроїв встановили Yobit Pro через Google Play, і щонайменше п’ятеро зіткнулися зі схожою ситуацією.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Джерело: Мінфін
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