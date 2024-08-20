Державних виконавців стає менше

Щоб зрозуміти природу помилок судових виконавців, «Мінфін» направив відповідний запит до Міністерства юстиції, яке цим займається. Проте там навіть не змогли надати дані щодо кількості скарг населення на дії судових виконавців.

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«Надати інформацію про кількість скарг на рішення, дії чи бездіяльність державних та приватних виконавців щодо несвоєчасного винесення постанов про визначення поточного рахунку фізичної особи-боржника у банку для здійснення видаткових операцій, а також результати їх розгляду неможливо. Оскільки облік та узагальнення такої інформації до Міністерства юстиції не здійснюється», — йдеться в офіційній відповіді директора Департаменту державної виконавчої служби Мін'юсту Максима Кисельова.

Він додав, що планові та позапланові перевірки приватних судових виконавців під час війни не проводяться. Виняток можуть робити лише визначення законності діяльності у офісі виконавця.

Також Максим Кисельов повідомив «Мінфіну» про скорочення під час великої війни чисельності державних судових виконавців на 799 осіб.

4 134 держвиконавці — на 1 січня 2022 року;

3 335 держвиконавців — на 1 липня 2024 року.

При цьому чисельність приватних судових виконавців з 24 лютого 2022 року по 3 липня 2024 року збільшилася з 314 до 354 осіб (+40 осіб), згідно з Єдиним реєстром.

При цьому в Мін'юсті запевнили, що його ДП «Національні інформаційні системи» постійно вдосконалює свою автоматизовану систему виконавчого провадження, оптимізує її роботу та модифікує. З огляду на зміну чинного законодавства. З доопрацювань 2021−2023 років виділили такі:

Забезпечено можливість реєстрації виконавцями ухвали про визначення поточного рахунку боржника-фізичної особи для здійснення видаткових операцій, а також повідомлення про припинення дії такої ухвали.

Доопрацьовано функціонал Системи щодо надання органам держвиконавчої служби або приватним виконавцям надавачами платіжних послуг інформації про відкриття/закриття рахунків юридичними особами, відомості про які містяться в Єдиному реєстрі боржників (раніше така інформація надавалася виключно стосовно фізичних осіб).

Реалізовано можливість у рамках відкритих виконавчих проваджень — спрямовувати вимоги щодо надання інформації, що містить банківську таємницю.

Чиновники вважають, що правила примусових стягнень потрібно продовжувати покращувати.

У відповіді для «Мінфіну» у Міністерстві юстиції зазначили, що у Верховній Раді зареєстровано та прийнято у першому читанні законопроєкт № 5660 від 14 червня 2021 року.

«Його метою та завданням є комплексне вдосконалення процесу примусового виконання рішень», — запевнили там.