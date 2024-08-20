«Зроблено в Україні»: з початку року ЕКА підтримало експорт на 4,84 млрд грн

За сім місяців 2024 року Експортно-кредитне агентство України підтримало експорт на 4,84 млрд грн. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

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Підтримка експортерів

«Станом на 31 липня 2024 року маємо 4,84 мільярда гривень підтримки експорту нашим Експортно-кредитним агентством. При цьому кожна гривня страхової відповідальності ЕКА конвертувалася в понад 13 гривень майбутньої експортної виручки. Завдяки співпраці з ЕКА бізнес зменшує власні ризики та, зокрема, отримує можливості кредитуватися дешевше. Й відповідно — збільшувати обсяги несировинного експорту. Саме на це й націлена економічна політика «Зроблено в Україні», — зазначила Свириденко.

Кредит під страховку

З початку року найчастіше можливістю отримати експортний кредит під страховку ЕКА чи застрахувати договір зовнішньоекономічної діяльності користувався бізнес Києва, Львівщини та Вінниччини.

А найбільше клієнти ЕКА експортували в Польщу (1 млрд грн), Об'єднані Арабські Емірати (888,2 млн грн) та Азербайджан (811 млн грн).

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Що стосується товарних позицій експорту, то експортовані товари належали, зокрема, до груп «молоко та молочні продукти» (2,53 млрд грн), «деревина та вироби з неї» (1 млрд грн), «іграшки» (268 млн грн), «одяг» (256 млн грн) та «продукти переробки овочів» (235 млн грн).

Нагадаємо

Економічна політика «Зроблено в Україні», ініційована президентом Володимиром Зеленським включає наступні напрямки: