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19 серпня 2024, 19:16

Видатки загального фонду держбюджету України збільшилися на 10% — Мінфін

За 7 місяців 2024 року сума видатків загального фонду державного бюджету становила 1,8 трлн грн, що на 168,7 млрд грн, або на 10,3% більше проти аналогічного періоду 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

За 7 місяців 2024 року сума видатків загального фонду державного бюджету становила 1,8 трлн грн, що на 168,7 млрд грн, або на 10,3% більше проти аналогічного періоду 2023 року.
Фото: depositphotos

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Зокрема, у липні було витрачено 264,3 млрд гривень.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

 — 707,9 млрд грн — на оплату праці з нарахуваннями або 39,1% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — липень 2024 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 537,9 млрд грн;

 — 294,6 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг або 16,3% від загального обсягу видатків. У тому числі:

  • 165,3 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів: придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів тощо.
  • 89 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

 — 328,6 млрд грн — на виплату пенсій, соцдопомоги, стипендій, або 18,2% від загального обсягу видатків, що на 24 млрд грн або на 7,9% більше проти 2023 року, у тому числі:

  • 158,6 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
  • 66,2 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;
  • 25,6 млрд грн — для виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

 — 168,6 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), або 9,3% від загального обсягу видатків. У тому числі:

  • 144,4 млрд грн — на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;
  • 13 млрд грн — на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

 — 154,9 млрд грн — на обслуговування державного боргу, або 8,6% від загального обсягу.

  • 104,9 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам, або 5,8% від загального обсягу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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