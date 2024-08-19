Один із найбільших банків Киргизстану зупинив перекази в рублях

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Що відомо

19 серпня киргизький MBank — четвертий за розміром активів у країні — оголосив, що припиняє всі грошові перекази в банки росії — як вихідні, так і вхідні. Рішення ухвалене «на невизначений термін» і торкнеться, зокрема, Сбербанку, «Тінькофф» і МТС-Банк, які потрапили під санкції, йдеться в повідомленні кредитної організації.

Вхідні перекази до МБанку здійснюватимуться «через банки, які не підпадають під санкції, за рублевими реквізитами», наголосили у пресслужбі кредитної організації.



Раніше МБанк, а також ще 8 банків Киргизстану обмежили роботу із російськими системами грошових переказів. Це рішення було ухвалено наступного дня після того, як США ввели санкції проти Московської біржі та її ключових розрахункових структур — Національного клірингового центру та Національного розрахункового депозитарію.



У квітні банки Киргизстану припинили обслуговування російських карток «Мир», оператор яких наприкінці лютого потрапив під блокуючі американські санкції.



Про припинення розрахунків через «Мир» оголосила місцева національна платіжна система «Елкарт». Російськими картами, які почали випускатися невдовзі після анексії Криму, більше не можна розплатитися в торгових точках Киргизстану, зробити операції через банкомати, а також перекази з картки на картку.