Данія анонсувала нову допомогу для України на суму $116 млн

Куди підуть кошти

Основні кошти будуть спрямовані на закупівлю нової військової техніки через українську оборонну промисловість і міжнародних партнерів.

Важливою частиною нового пакету допомоги стане збільшення промислового пулу на 300 млн крон у 2024 році, що дозволить зміцнити українську оборонну промисловість. Додатково буде виділено 112 мільйонів крон на фінансування закупівель через українські оборонні підприємства.