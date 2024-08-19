Уряд Данії анонсував новий пакет пожертв на суму близько 783 мільйонів данських крон ($116 млн) для підтримки військових потреб України. Про це повідомляє пресслужба уряду Данії.
19 серпня 2024, 16:51
Данія анонсувала нову допомогу для України на суму $116 млн
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Куди підуть кошти
Основні кошти будуть спрямовані на закупівлю нової військової техніки через українську оборонну промисловість і міжнародних партнерів.
Важливою частиною нового пакету допомоги стане збільшення промислового пулу на 300 млн крон у 2024 році, що дозволить зміцнити українську оборонну промисловість. Додатково буде виділено 112 мільйонів крон на фінансування закупівель через українські оборонні підприємства.
Джерело: Мінфін
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