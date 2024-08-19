Пенсійний фонд профінансував виплату пенсій за серпень у розмірі 44,5 млрд грн, зокрема, 36 млрд грн — через уповноважені банки. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
19 серпня 2024, 13:12
Пенсійний фонд направив 44,2 мільярда на пенсії за серпень
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Скільки профінансовано
- на пенсійні виплати — 44,2 млрд грн, в тому числі через АТ «Укрпошта» — 8,2 млрд грн, через уповноважені банки — 36 млрд грн;
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на виплату житлових субсидій та пільг — 1336 млн грн;
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страхових виплат — 2043,3 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 888,1 млн грн.
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У серпні надано 563 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
Джерело: Мінфін
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