Пенсійний фонд направив 44,2 мільярда на пенсії за серпень

Пенсійний фонд профінансував виплату пенсій за серпень у розмірі 44,5 млрд грн, зокрема, 36 млрд грн — через уповноважені банки. Про це повідомляє пресслужба Фонду .

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Скільки профінансовано

на пенсійні виплати — 44,2 млрд грн, в тому числі через АТ «Укрпошта» — 8,2 млрд грн, через уповноважені банки — 36 млрд грн;

на виплату житлових субсидій та пільг — 1336 млн грн;

страхових виплат — 2043,3 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 888,1 млн грн.

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У серпні надано 563 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.