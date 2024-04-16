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16 квітня 2024, 19:12

Пенсійний фонд завершив ідентифікацію пенсіонерів-ВПО

Фізичну ідентифікацію в Україні пройшли майже 213 тис. пенсіонерів із числа внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих до початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє пресслужба Міністерстві соціальної політики.

Фізичну ідентифікацію в Україні пройшли майже 213 тис.
Фото: pixabay.com

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До 31 березня 2024 року пенсіонерам, які стали внутрішньо переміщеними особами до початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року, необхідно було подати заяву про проходження фізичної ідентифікації.

Це необхідно для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою і чи отримує виплату саме та особа, якій вони призначені.

«Із початку карантину у зв'язку з COVID-19 норма щодо проходження фізичної ідентифікації пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, не застосовувалася. Після завершення карантину, з 1 липня 2023 року ця вимога відновила свою дію», — зазначили в Мінсоцполітики.

Розуміючи, що під час війни частина українців не можуть фізично відвідати відділення банку чи Пенсійного фонду, уряд розширив інструменти фізичної ідентифікації. Вони дозволяють проходити її кількома способами: не тільки особисто відвідуючи відділення банку, а й віддалено.

Крім того, держава самостійно перевіряла по наявних реєстрах, чи зареєстровані такі пенсіонери як ВПО на територіях, підконтрольних уряду України наразі, і якщо так — це також зараховувалось як проходження ними фізичної ідентифікації.

Також уряд дав тривалий перехідний період — дев'ять місяців (з 1 липня 2023 року по 31 березня 2024 року) для того, аби пенсіонери з-поміж ВПО, які отримали такий статус до 24 лютого 2022 року, мали достатньо часу для її проходження.

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У результаті, після перевірки, було продовжено виплату пенсії для 212,8 тис. осіб.

Зокрема, ідентифікацію пройшли:

  • особисто відвідавши відділення банків — понад 27 тис. осіб
  • за допомогою відеоконференції - 46 тис. осіб
  • у консульських установах за кордоном — 356 осіб
  • через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України — майже 73 тис. осіб
  • особисто відвідавши територіальні органи Пенсійного фонду України — 31,6 тис. осіб.

«Для фінансування виплати пенсій таким людям готуються відповідні додаткові документи. Після їх опрацювання — виплачується пенсія. Тож, якщо ви не отримали пенсію у свою дату, але пройшли ідентифікацію, вона обов'язково буде виплачена до кінця місяця», — зазначили в Мінсоцполітики.

Джерело: Мінфін
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