В Україні зростає попит на «американців» з пробігом. Які авто обирають українці

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 4,1 тис. вживаних легковиків із США. Отже, 21% вживаних легковиків, що у липні перейшли на українські номери були з США, повідомляє Укравтопром.

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Зростання попиту

У порівнянні з липнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився майже на 75%.

Найбільша частка з цієї кількості (44%) — машини з бензиновими двигунами. Електромобілі охопили 37%. Гібридні — 7%. Дизельним та авто з ГБО належить по 6%.

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Топ-5 вживаних авто з США

Tesla Model 3 — 418 од.;

Tesla Model Y — 401 од.;

Ford Escape — 280 од.;

VW Passat — 248 од.;

Jeep Cherokee — 245 од.