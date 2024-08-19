Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 4,1 тис. вживаних легковиків із США. Отже, 21% вживаних легковиків, що у липні перейшли на українські номери були з США, повідомляє Укравтопром.
19 серпня 2024, 11:10
В Україні зростає попит на «американців» з пробігом. Які авто обирають українці
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Зростання попиту
У порівнянні з липнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився майже на 75%.
Найбільша частка з цієї кількості (44%) — машини з бензиновими двигунами. Електромобілі охопили 37%. Гібридні — 7%. Дизельним та авто з ГБО належить по 6%.
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Топ-5 вживаних авто з США
- Tesla Model 3 — 418 од.;
- Tesla Model Y — 401 од.;
- Ford Escape — 280 од.;
- VW Passat — 248 од.;
- Jeep Cherokee — 245 од.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці — 5,7 року.
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Джерело: Мінфін
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