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15 серпня 2024, 11:15

Де найбільше електромобілів купують в Україні

У липні український автопарк поповнили майже 4,8 тис. електромобілів. Найбільше авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) купують на Львівщині. Про це повідомляє Укравтопром.

У липні український автопарк поповнили майже 4,8 тис.
Фото:nextcar.ua

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Де найбільше купують електромобілів

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  • Львівська область — 715 авто (88% вживані);
  • Київ — 551 (61% вживані);
  • Дніпропетровська область — 359 (69% вживані);
  • Київська область — 355 (70% вживані);
  • Одеська область — 275 (73% вживані).

У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був Honda M-NV.

Читайте: В Україні попит на електромобілі за рік зріс на 38%

Водночас у сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

  • Nissan Leaf — на Львівщині та в Одеській області;
  • Tesla Model Y — у Києві;
  • Tesla Model 3 — на Дніпропетровщині та Київщині.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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