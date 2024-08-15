У липні український автопарк поповнили майже 4,8 тис. електромобілів. Найбільше авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) купують на Львівщині. Про це повідомляє Укравтопром.
15 серпня 2024, 11:15
Де найбільше електромобілів купують в Україні
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Де найбільше купують електромобілів
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область — 715 авто (88% вживані);
- Київ — 551 (61% вживані);
- Дніпропетровська область — 359 (69% вживані);
- Київська область — 355 (70% вживані);
- Одеська область — 275 (73% вживані).
У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був Honda M-NV.
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Водночас у сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Nissan Leaf — на Львівщині та в Одеській області;
- Tesla Model Y — у Києві;
- Tesla Model 3 — на Дніпропетровщині та Київщині.
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Джерело: Мінфін
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