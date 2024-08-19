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19 серпня 2024, 8:50

До кінця року Україна отримає 10 млрд грн від продажу активів російських олігархів та колаборантів

До держбюджету України до кінця 2024 року має надійти 10 мільярдів гривень від продажу активів підсанкційних осіб — російських олігархів і колаборантів. Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

До держбюджету України до кінця 2024 року має надійти 10 мільярдів гривень від продажу активів підсанкційних осіб — російських олігархів і колаборантів.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Заступниця міністра юстиції Інна Богатих уточнила, що наразі подані позови до ВАКС щодо стягнення активів з таких осіб і груп:

  • Бабакова, Воєводіна, Гінера (група ВС «Енерджі», мережа Прем'єр Палац, сім обленерго, частки в Дніпроспецсталь, Криворізькому залізорудному та інші);
  • Лук’яненків (батько та син), група ГМС (Сумський «Насосенергомаш» та інші пов’язані компанії, нерухомість, земля тощо);
  • Горіловського, Буяновського, Меньшова (група «Поліпластик»);
  • Ротенбергів, Скоробогатька, Пономаренка (право вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення по Ocean Plaza);
  • Медведчука, Марченко (корпоративні права, нерухомість, рухоме майно, зброя, історико-культурні цінності, коштовності тощо);
  • Шелкова, ВСМПО-АВІСМА (право вимоги за кредитами по ДемГЗК);
  • Усманова (залізорудна продукція в об'ємі близько 165 тисяч тонн);
  • Десятової (нерухоме, рухоме майно).

Читайте: З початку великої війни Україна конфіскувала російських активів щонайменше на 15 мільярдів

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Серед поданих позовів є дві заяви, які розглядає апеляційний суд:

  • Роял Пей (грошові кошти еквівалентні близько 2 мільярдам гривень);
  • Леонтьєв, Кальонов, Семенчев, Черевко (нерухоме і рухоме майно).

Загалом подано 57 позовів щодо стягнення активів з підсанкційних осіб, з них 48 уже набрали законної сили. До стягнутих активів входять:

  • Майно російських олігархів, наближених до президента рф — Ротенбергів, Дерипаски, Худайнатова, Гінера;
  • Майно колаборантів — Сальдо, Балицьких, Абісова, Бобришева, Гаркуші, Пащенка;
  • Майно колишніх державних діячів — Януковича, Табачника;
  • Майно осіб, що фінансували Росію — Богуслаєва, Кононека;
  • Майно пропагандистів РФ — Лєбєдєва, Кисельова тощо.

Заступниця міністра зазначила, що стягнуті кошти будуть направлені до державного бюджету України, а майно передано до Фонду державного майна для подальшої приватизації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Серый Петров
Серый Петров
19 серпня 2024, 11:34
#
Шото мало , в Украине русских денег на 100 — 200 млрд грв
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