До кінця року Україна отримає 10 млрд грн від продажу активів російських олігархів та колаборантів

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Заступниця міністра юстиції Інна Богатих уточнила, що наразі подані позови до ВАКС щодо стягнення активів з таких осіб і груп:

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Серед поданих позовів є дві заяви, які розглядає апеляційний суд:

Роял Пей (грошові кошти еквівалентні близько 2 мільярдам гривень);

Леонтьєв, Кальонов, Семенчев, Черевко (нерухоме і рухоме майно).

Загалом подано 57 позовів щодо стягнення активів з підсанкційних осіб, з них 48 уже набрали законної сили. До стягнутих активів входять:

Майно російських олігархів, наближених до президента рф — Ротенбергів, Дерипаски, Худайнатова, Гінера;

Майно колаборантів — Сальдо, Балицьких, Абісова, Бобришева, Гаркуші, Пащенка;

Майно колишніх державних діячів — Януковича, Табачника;

Майно осіб, що фінансували Росію — Богуслаєва, Кононека;

Майно пропагандистів РФ — Лєбєдєва, Кисельова тощо.

Заступниця міністра зазначила, що стягнуті кошти будуть направлені до державного бюджету України, а майно передано до Фонду державного майна для подальшої приватизації.