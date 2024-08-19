До держбюджету України до кінця 2024 року має надійти 10 мільярдів гривень від продажу активів підсанкційних осіб — російських олігархів і колаборантів. Про це повідомили в Міністерстві юстиції.
19 серпня 2024, 8:50
До кінця року Україна отримає 10 млрд грн від продажу активів російських олігархів та колаборантів
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Що відомо
Заступниця міністра юстиції Інна Богатих уточнила, що наразі подані позови до ВАКС щодо стягнення активів з таких осіб і груп:
- Бабакова, Воєводіна, Гінера (група ВС «Енерджі», мережа Прем'єр Палац, сім обленерго, частки в Дніпроспецсталь, Криворізькому залізорудному та інші);
- Лук’яненків (батько та син), група ГМС (Сумський «Насосенергомаш» та інші пов’язані компанії, нерухомість, земля тощо);
- Горіловського, Буяновського, Меньшова (група «Поліпластик»);
- Ротенбергів, Скоробогатька, Пономаренка (право вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення по Ocean Plaza);
- Медведчука, Марченко (корпоративні права, нерухомість, рухоме майно, зброя, історико-культурні цінності, коштовності тощо);
- Шелкова, ВСМПО-АВІСМА (право вимоги за кредитами по ДемГЗК);
- Усманова (залізорудна продукція в об'ємі близько 165 тисяч тонн);
- Десятової (нерухоме, рухоме майно).
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Серед поданих позовів є дві заяви, які розглядає апеляційний суд:
- Роял Пей (грошові кошти еквівалентні близько 2 мільярдам гривень);
- Леонтьєв, Кальонов, Семенчев, Черевко (нерухоме і рухоме майно).
Загалом подано 57 позовів щодо стягнення активів з підсанкційних осіб, з них 48 уже набрали законної сили. До стягнутих активів входять:
- Майно російських олігархів, наближених до президента рф — Ротенбергів, Дерипаски, Худайнатова, Гінера;
- Майно колаборантів — Сальдо, Балицьких, Абісова, Бобришева, Гаркуші, Пащенка;
- Майно колишніх державних діячів — Януковича, Табачника;
- Майно осіб, що фінансували Росію — Богуслаєва, Кононека;
- Майно пропагандистів РФ — Лєбєдєва, Кисельова тощо.
Заступниця міністра зазначила, що стягнуті кошти будуть направлені до державного бюджету України, а майно передано до Фонду державного майна для подальшої приватизації.
Джерело: Мінфін
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