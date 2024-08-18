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18 серпня 2024, 15:30

У Лівані повний блекаут. Остання електростанція країни припинила роботу через брак пального

У Лівані настав повний блекаут. Остання електростанція країни припинила роботу через брак пального. Про це пише «УНІАН» з посиланням на видання This is Beirut.

У Лівані настав повний блекаут.

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Що трапилося

Зазначається, що ліванська електроенергетична компанія Electricité du Liban (EDL) з 27 липня вживала профілактичні заходи і неодноразово попереджала про критичну ситуацію. 7 серпня зупинилася велика електростанція Дейр Аммар, а 17 серпня вдень електростанція Захрані.

В результаті Ліван зараз знаходиться в повній темряві. Без електрики залишилися також стратегічні об'єкти та критична інфраструктура Лівану: аеропорт і морський порт Бейрута, водяні насоси, каналізаційні системи, в'язниці та інші важливі об'єкти.

«Електростанції залишатимуться бездіяльними, доки відповідні органи влади не вирішать питання постачання дизельного пального EDL через іракську угоду про обмін або з інших джерел», — пише видання.

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра енергетики Валід Фаяд працює над пошуком рішень, тоді як поставка першої партії дизельного пального очікується не раніше першого тижня вересня. За словами міністра, поточні політичні суперечки в уряді заважають вирішенню проблеми.

«Що стосується зобов’язань Іраку щодо поставок пального, він підтвердив, що вони залишаються в силі, але бездіяльність парламенту Лівану призупинила поставки», — пише This is Beirut.

Проблеми Лівану зі світлом

Виробництво електроенергії в Лівані повністю залежить від двох електростанцій — Дейр Аммар і Захрані. В країні є ще дві електростанції — Джіє та Зоук — але вони перебувають в ремонті.

Захрані та Дейр Аммар щомісяця отримували дизельне пальне за складною схемою. Згідно з нею Ліван за міжурядовою угодою отримував пальне з Іраку. Однак через високий вміст сірки іракське пальне не можна використовувати безпосередньо на ліванських електростанціях. Отже, Ліван потім обмінював іракський дизель на пальне від інших постачальників.

Через значний ступінь політичного та релігійного антагонізму між різними частинами ліванського суспільства і політикуму держава перебуває у перманентній політичній і економічній кризі. Через це Ліван регулярно має проблеми із генерацією електроенергії. У серпні 2023 року країна також була повністю знеструмлена через несплату боргів компанії-оператору.

Джерело: Мінфін
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